Рауль Кастро заявил Медведеву о полной поддержке России

Кубинский революционер Рауль Кастро выразил поддержку России и полную уверенность в победе страны в спецоперации. Об этом он высказался в беседе с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
«Рауль Кастро высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России», — говорится в сообщении журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза, его содержание приводит РИА Новости. Кастро также поблагодарил Медведева за поздравления с днем рождения.
Рауль Кастро 3 июня празднует свой 92-й день рождения. Дмитрий Медведев поздравил его в телефонном разговоре, а также поблагодарил за поддержку, которую Гавана оказывает Москве.
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