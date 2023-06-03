Рауль Кастро заявил Медведеву о полной поддержке России 03 июня 2023 в 19:35 Размер текста - 17 + Рауль Кастро уверен в победе России в спецоперации, заявил Дмитрий Медведев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Кубинский революционер Рауль Кастро выразил поддержку России и полную уверенность в победе страны в спецоперации. Об этом он высказался в беседе с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. «Рауль Кастро высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России», — говорится в сообщении журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза, его содержание приводит РИА Новости. Кастро также поблагодарил Медведева за поздравления с днем рождения. Рауль Кастро 3 июня празднует свой 92-й день рождения. Дмитрий Медведев поздравил его в телефонном разговоре, а также поблагодарил за поддержку, которую Гавана оказывает Москве. Кубинский революционер Рауль Кастро выразил поддержку России и полную уверенность в победе страны в спецоперации. Об этом он высказался в беседе с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. «Рауль Кастро высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России», — говорится в сообщении журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза, его содержание приводит РИА Новости. Кастро также поблагодарил Медведева за поздравления с днем рождения. Рауль Кастро 3 июня празднует свой 92-й день рождения. Дмитрий Медведев поздравил его в телефонном разговоре, а также поблагодарил за поддержку, которую Гавана оказывает Москве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям