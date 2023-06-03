Рауль Кастро заявил Медведеву о полной поддержке России

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Рауль Кастро уверен в победе России в спецоперации, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Кубинский революционер Рауль Кастро выразил поддержку России и полную уверенность в победе страны в спецоперации. Об этом он высказался в беседе с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

«Рауль Кастро высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России», — говорится в сообщении журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза, его содержание приводит РИА Новости. Кастро также поблагодарил Медведева за поздравления с днем рождения.

Рауль Кастро 3 июня празднует свой 92-й день рождения. Дмитрий Медведев поздравил его в телефонном разговоре, а также поблагодарил за поддержку, которую Гавана оказывает Москве.

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Кубинский революционер Рауль Кастро выразил поддержку России и полную уверенность в победе страны в спецоперации. Об этом он высказался в беседе с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. «Рауль Кастро высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России», — говорится в сообщении журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза, его содержание приводит РИА Новости. Кастро также поблагодарил Медведева за поздравления с днем рождения. Рауль Кастро 3 июня празднует свой 92-й день рождения. Дмитрий Медведев поздравил его в телефонном разговоре, а также поблагодарил за поддержку, которую Гавана оказывает Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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