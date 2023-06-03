Водитель Kia при повороте не уступил дорогу мотоциклу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургутском районе (ХМАО) в результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла госпитализированы в медицинское учреждение. По информации УМВД по ХМАО —Югре водитель легкового авто не уступил дорогу водителю мотоцикла и допустил столкновение, после чего мототранспорт врезался в КАМАЗ.

«3 июня около 22:50 на 54 километре автодороги „Нефтеюганск — Сургут“ по предварительным данным, водитель автомобиля Kia 1962 года рождения при выезде со второстепенной дороги не пропустил транспортное средство, в результате произошло столкновение с мотоциклом Yamaha. От удара мотоцикл совершил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его несовершеннолетняя пассажирка 2007 года рождения. Они были доставлены в больницу Сургута», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится разбирательство по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что на 345-м километре автодороги «Югра» в Советском районе ХМАО 12 марта в ДТП погибли водитель и ребенок. Столкновение произошло между автомобилями «Камаз» и Lexus. Водитель иномарки выехал на встречную полосу.