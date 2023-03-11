11 марта 2023
10 марта 2023

В ДТП на трассе в ХМАО погибли водитель иномарки и ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП Фото:

На 345-м километре автодороги «Югра» в Советском районе ХМАО 12 марта в ДТП погибли водитель и ребенок. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, столкнулись «Камаз» и Lexus.

«Около 12 часов 55 минут на 345 км автодороги „Югра“, в Советском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: Lexus и „Камаз“. В результате ДТП водитель кроссовера и его пассажир 2010 года рождения скончались», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. Предварительно установлено, что водитель Lexusa выехал на встречную полосу.

В аварии погибли водитель и пассажир иномарки

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На 345-м километре автодороги «Югра» в Советском районе ХМАО 12 марта в ДТП погибли водитель и ребенок. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, столкнулись «Камаз» и Lexus. «Около 12 часов 55 минут на 345 км автодороги „Югра“, в Советском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: Lexus и „Камаз“. В результате ДТП водитель кроссовера и его пассажир 2010 года рождения скончались», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. Предварительно установлено, что водитель Lexusa выехал на встречную полосу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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