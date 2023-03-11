Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На 345-м километре автодороги «Югра» в Советском районе ХМАО 12 марта в ДТП погибли водитель и ребенок. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, столкнулись «Камаз» и Lexus.

«Около 12 часов 55 минут на 345 км автодороги „Югра“, в Советском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: Lexus и „Камаз“. В результате ДТП водитель кроссовера и его пассажир 2010 года рождения скончались», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. Предварительно установлено, что водитель Lexusa выехал на встречную полосу.