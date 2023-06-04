ВС РФ атаковали цех по сборке украинских беспилотников

04 июня 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

ВСУ активно используют дроны для атак на РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху, где собирают украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Минобороны России. «В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Информация приведена в telegram-канале МО. ВСУ активно используют дроны для атак по российским регионам. В последние месяцы они значительно участились. В частости, были совершены атаки на Белгородскую область и Москву.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху, где собирают украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Минобороны России. «В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Информация приведена в telegram-канале МО. ВСУ активно используют дроны для атак по российским регионам. В последние месяцы они значительно участились. В частости, были совершены атаки на Белгородскую область и Москву.