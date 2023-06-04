ВС РФ атаковали цех по сборке украинских беспилотников

ВСУ активно используют дроны для атак на РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху, где собирают украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Информация приведена в
ВСУ активно используют дроны для атак по российским регионам. В последние месяцы они значительно участились. В частости, были совершены атаки на Белгородскую область и Москву.
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