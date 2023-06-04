ВС РФ атаковали цех по сборке украинских беспилотников

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ВСУ активно используют дроны для атак на РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху, где собирают украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Информация приведена в telegram-канале МО.

ВСУ активно используют дроны для атак по российским регионам. В последние месяцы они значительно участились. В частости, были совершены атаки на Белгородскую область и Москву.

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по цеху, где собирают украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Минобороны России. «В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Информация приведена в telegram-канале МО. ВСУ активно используют дроны для атак по российским регионам. В последние месяцы они значительно участились. В частости, были совершены атаки на Белгородскую область и Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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