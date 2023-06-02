Гладков заявил о рекордном обстреле Шебекино

Гладков: более 850 снарядов ВСУ прилетело в Шебекино 1 июня
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Белгородская область никогда не сталкивалась с такими массированными обстрелами, уточняет Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По в Шебекинскому городскому округу в Белгородской области нанесли 850 ударов за 1 июня. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас вчера более 850 снарядов упало на округ», — уточнил Гладков, передает ТАСС. По словам губернатора, в настоящий момент наблюдается положительная динамика. При этом сам регион ни разу с такими массовыми обстрелами не сталкивался.

Белгородская область в последние несколько дней подвергается массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Вячеслава Гладкова в ходе обстрелов погиб россиянин.

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По в Шебекинскому городскому округу в Белгородской области нанесли 850 ударов за 1 июня. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «У нас вчера более 850 снарядов упало на округ», — уточнил Гладков, передает ТАСС. По словам губернатора, в настоящий момент наблюдается положительная динамика. При этом сам регион ни разу с такими массовыми обстрелами не сталкивался. Белгородская область в последние несколько дней подвергается массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Вячеслава Гладкова в ходе обстрелов погиб россиянин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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