Гладков заявил о рекордном обстреле Шебекино

Белгородская область никогда не сталкивалась с такими массированными обстрелами, уточняет Вячеслав Гладков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По в Шебекинскому городскому округу в Белгородской области нанесли 850 ударов за 1 июня. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У нас вчера более 850 снарядов упало на округ», — уточнил Гладков, передает ТАСС. По словам губернатора, в настоящий момент наблюдается положительная динамика. При этом сам регион ни разу с такими массовыми обстрелами не сталкивался.
Белгородская область в последние несколько дней подвергается массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Вячеслава Гладкова в ходе обстрелов погиб россиянин.
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