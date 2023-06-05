Депутат Госдумы Гусев раскрыл, когда мобилизованным могут предоставить внеплановый отпуск

Депутат Госдумы Гусев: отпуск мобилизованных зависит от решения командира

05 июня 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Навсегда отправить домой мобилизованного могут только после завершения спецоперации, сказал Дмитрий Гусев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внеплановый отпуск мобилизованному могут предоставить по решению командира в случае смерти близкого родственника. Также его могут дать для восстановления после ранения. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия-за правду», член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «В случае смерти близкого человека может быть предоставлен отпуск, но это необязательно. Все зависит от решения командира. Когда подразделение идет в атаку об отпусках речи нет. Насовсем домой мобилизованный может отправиться только после окончания спецоперации. Болезнь военнослужащего не предполагает отпуска, он проходит лечение в системе Министерства обороны. По ранению обычно предоставляется отпуск для восстановления и реабилитации от месяца до двух. Дольше, если ранение было тяжелое», — сказал Дмитрий Гусев. Мероприятия в рамках частичной мобилизации способствовали созданию в российской армии более 280 воинских частей и подразделений. По словам заместителя начальника Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, в структуре Вооруженных сил в 2023 году сформируют общевойсковую и воздушную армии, два военных округа и новые подразделения.

Внеплановый отпуск мобилизованному могут предоставить по решению командира в случае смерти близкого родственника. Также его могут дать для восстановления после ранения. Об этом URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия-за правду», член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. «В случае смерти близкого человека может быть предоставлен отпуск, но это необязательно. Все зависит от решения командира. Когда подразделение идет в атаку об отпусках речи нет. Насовсем домой мобилизованный может отправиться только после окончания спецоперации. Болезнь военнослужащего не предполагает отпуска, он проходит лечение в системе Министерства обороны. По ранению обычно предоставляется отпуск для восстановления и реабилитации от месяца до двух. Дольше, если ранение было тяжелое», — сказал Дмитрий Гусев. Мероприятия в рамках частичной мобилизации способствовали созданию в российской армии более 280 воинских частей и подразделений. По словам заместителя начальника Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, в структуре Вооруженных сил в 2023 году сформируют общевойсковую и воздушную армии, два военных округа и новые подразделения.