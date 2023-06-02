Генштаб: в России в 2023 году сформируют две армии и новые подразделения

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В России в 2023 году сформируют две армии и новые подразделения ВС Фото:
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В структуре Вооруженных сил в 2023 году сформируют общевойсковую и воздушную армии, два военных округа и новые подразделения. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — сказал Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России». В ведомстве уточнили, что также планируется сформировать два военных округа.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года в ВС России приняли более 134 тысяч человек, передает RT. В начале 2023 года в Минобороны обещали, что российскую армию ждут глобальные изменения. В ведомстве уточнили, что изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год, напоминает МК. По мнению главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в России должно быть два миллиона мобилизованных с учетом резервов. В ответ на эти высказывания в Чечне заявили о готовности серьезно поговорить с Пригожиным. Глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов считает, что глава компании «создает панические настроения» среди граждан.

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В структуре Вооруженных сил в 2023 году сформируют общевойсковую и воздушную армии, два военных округа и новые подразделения. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский. «В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — сказал Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России». В ведомстве уточнили, что также планируется сформировать два военных округа. Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года в ВС России приняли более 134 тысяч человек, передает RT. В начале 2023 года в Минобороны обещали, что российскую армию ждут глобальные изменения. В ведомстве уточнили, что изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год, напоминает МК. По мнению главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в России должно быть два миллиона мобилизованных с учетом резервов. В ответ на эти высказывания в Чечне заявили о готовности серьезно поговорить с Пригожиным. Глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов считает, что глава компании «создает панические настроения» среди граждан.
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