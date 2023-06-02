Генштаб: частичная мобилизация позволила сформировать более 280 воинских частей

Более 300 тысяч граждан привлечены в российские войска Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мероприятия в рамках частичной мобилизации способствовали созданию в российской армии более 280 воинских частей и подразделений. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления в ходе проведения мероприятий частичной мобилизации в войска и силы поставлено свыше 300 тысяч граждан. Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений», — сообщил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России». Он отметил, что подобных мобилизационных мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что всеобщую мобилизацию можно было бы объявить сейчас для подстраховки в случае, если спецоперация на Украине затянется. Он отметил, что особая инфраструктура для того, чтобы начать готовить мобилизованных не нужна.