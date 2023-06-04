Власти Польши открестились от наемников, атаковавших Белгородскую область

Минобороны Польши: атаковавшие Белгородскую область наемники не связаны с властями страны
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Минобороны Польши попросило не отождествлять «ПДК» с властями Фото:
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«Польский добровольческий корпус» никак не связан с Вооруженными силами страны. Так Минобороны Польши ответило на обвинение в участии польских наемников в атаке на Белгородскую область.

«Польский добровольческий корпус <…> никак не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением», — написал представитель ведомства Станислав Жарин в соцсетях. Он попросил не отождествлять деятельность наемников с властями республики.

Ранее польские наемники признались, что участвовали в атаке на Белгородскую область. Они уточнили, что действовали вместе с «Русским добровольческим корпусом» (РДК).

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«Польский добровольческий корпус» никак не связан с Вооруженными силами страны. Так Минобороны Польши ответило на обвинение в участии польских наемников в атаке на Белгородскую область. «Польский добровольческий корпус <…> никак не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением», — написал представитель ведомства Станислав Жарин в соцсетях. Он попросил не отождествлять деятельность наемников с властями республики. Ранее польские наемники признались, что участвовали в атаке на Белгородскую область. Они уточнили, что действовали вместе с «Русским добровольческим корпусом» (РДК).
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