03 июня 2023

Польские наемники признались, что участвовали в атаке на Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
Польские наемники участвовали в атаке на Белгородскую область Фото:

Наемники из Польши принимали участие в атаке на Белгородскую область. Об этом заявили боевики «Польского добровольческого корпуса».

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области <…> Ответ однозначен, конечно, да!» — говорится в сообщении наемников, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что они действовали совместно с «Русским добровольческим корпусом».

Ранее сообщалось, что польские военные все чаще начали появляться на востоке Украины. По словам военкора URA.RU, польскоговорящие соединения активно сражаются на стороне украинской армии. Недавно стало известно, что российский снайпер из спецназа «Ахмат» ликвидировал в зоне СВО наемника из Польши, пишет Pravda.Ru.

Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. По данным Минобороны, украинцы прибегли к терактам против мирного населения, чтобы отвлечь внимание от поражения в боях за Бахмут (Артемовск).

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Наемники из Польши принимали участие в атаке на Белгородскую область. Об этом заявили боевики «Польского добровольческого корпуса». «Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области <…> Ответ однозначен, конечно, да!» — говорится в сообщении наемников, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что они действовали совместно с «Русским добровольческим корпусом». Ранее сообщалось, что польские военные все чаще начали появляться на востоке Украины. По словам военкора URA.RU, польскоговорящие соединения активно сражаются на стороне украинской армии. Недавно стало известно, что российский снайпер из спецназа «Ахмат» ликвидировал в зоне СВО наемника из Польши, пишет Pravda.Ru. Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область 22 мая. По данным Минобороны, украинцы прибегли к терактам против мирного населения, чтобы отвлечь внимание от поражения в боях за Бахмут (Артемовск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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