Власти ХМАО передали оборудование для школ ДНР

Правительство ХМАО отправило компьютеры в школы Макеевки

04 июня 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

В Макеевку было отправлено 560 компьютеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) передали школам Макеевке в ДНР новые компьютеры. Об этом сообщило правительство округа. «В этот раз Югра передала оборудование для 35 школ. Всего в Макеевку отправлено 560 мониторов, системных блоков и других комплектующих для полноценной работы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Ранее сообщалось, что власти ХМАО организовали отдых детей из Макеевки в Краснодарском крае. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве автономный округ регулярно оказывает помощь Макеевке (ДНР).

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) передали школам Макеевке в ДНР новые компьютеры. Об этом сообщило правительство округа. «В этот раз Югра передала оборудование для 35 школ. Всего в Макеевку отправлено 560 мониторов, системных блоков и других комплектующих для полноценной работы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Ранее сообщалось, что власти ХМАО организовали отдых детей из Макеевки в Краснодарском крае. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве автономный округ регулярно оказывает помощь Макеевке (ДНР).