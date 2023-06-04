Власти ХМАО передали оборудование для школ ДНР

В Макеевку было отправлено 560 компьютеров
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) передали школам Макеевке в ДНР новые компьютеры. Об этом сообщило правительство округа.
«В этот раз Югра передала оборудование для 35 школ. Всего в Макеевку отправлено 560 мониторов, системных блоков и других комплектующих для полноценной работы», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства.
Ранее сообщалось, что власти ХМАО организовали отдых детей из Макеевки в Краснодарском крае. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве автономный округ регулярно оказывает помощь Макеевке (ДНР).
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