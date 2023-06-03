Власти ХМАО организуют для детей из ДНР летний отдых на черноморском побережье

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Летний отдых. архив. Пермь, черное море, пляжный отдых, закат на море
При поддержке ХМАО в Краснодарском крае отдохнут 420 детей из ДНР Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оказали содействие в организации летнего отдыха в Краснодарском крае для школьников из Макеевки (ДНР). Об этом сообщило правительство округа.

«В ходе летней оздоровительной кампании группа школьников из Макеевки отправилась на отдых в Краснодарский край, всего 420 ребят отдохнут в санаторно-оздоровительных лагерях и центрах черноморского побережья. Отдых стал возможен благодаря поддержке Югры», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства.

Уточняется, что между Макеевкой и ХМАО заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения дети из ДНР в прошлом году посетили округ.

Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО передали Макеевке уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Также сообщалось, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок солдатам из ХМАО.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оказали содействие в организации летнего отдыха в Краснодарском крае для школьников из Макеевки (ДНР). Об этом сообщило правительство округа. «В ходе летней оздоровительной кампании группа школьников из Макеевки отправилась на отдых в Краснодарский край, всего 420 ребят отдохнут в санаторно-оздоровительных лагерях и центрах черноморского побережья. Отдых стал возможен благодаря поддержке Югры», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Уточняется, что между Макеевкой и ХМАО заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения дети из ДНР в прошлом году посетили округ. Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО передали Макеевке уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Также сообщалось, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок солдатам из ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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