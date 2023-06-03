Власти ХМАО организуют для детей из ДНР летний отдых на черноморском побережье

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оказали содействие в организации летнего отдыха в Краснодарском крае для школьников из Макеевки (ДНР). Об этом сообщило правительство округа.
«В ходе летней оздоровительной кампании группа школьников из Макеевки отправилась на отдых в Краснодарский край, всего 420 ребят отдохнут в санаторно-оздоровительных лагерях и центрах черноморского побережья. Отдых стал возможен благодаря поддержке Югры», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства.
Уточняется, что между Макеевкой и ХМАО заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения дети из ДНР в прошлом году посетили округ.
Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО передали Макеевке уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Также сообщалось, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок солдатам из ХМАО.
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