Власти ХМАО организуют для детей из ДНР летний отдых на черноморском побережье

03 июня 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

При поддержке ХМАО в Краснодарском крае отдохнут 420 детей из ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оказали содействие в организации летнего отдыха в Краснодарском крае для школьников из Макеевки (ДНР). Об этом сообщило правительство округа. «В ходе летней оздоровительной кампании группа школьников из Макеевки отправилась на отдых в Краснодарский край, всего 420 ребят отдохнут в санаторно-оздоровительных лагерях и центрах черноморского побережья. Отдых стал возможен благодаря поддержке Югры», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Уточняется, что между Макеевкой и ХМАО заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения дети из ДНР в прошлом году посетили округ. Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО передали Макеевке уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Также сообщалось, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок солдатам из ХМАО.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оказали содействие в организации летнего отдыха в Краснодарском крае для школьников из Макеевки (ДНР). Об этом сообщило правительство округа. «В ходе летней оздоровительной кампании группа школьников из Макеевки отправилась на отдых в Краснодарский край, всего 420 ребят отдохнут в санаторно-оздоровительных лагерях и центрах черноморского побережья. Отдых стал возможен благодаря поддержке Югры», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства. Уточняется, что между Макеевкой и ХМАО заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения дети из ДНР в прошлом году посетили округ. Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО передали Макеевке уплотнитель промышленных и бытовых отходов российского производства. Также сообщалось, что в ДНР начал работу пункт выдачи посылок солдатам из ХМАО.