«РВ»: российскими артиллеристами уничтожена «Оса» ВСУ. Видео 05 июня 2023 в 00:57 Размер текста - 17 + Точным ударом уничтожена «Оса» ВСУ при боях на флангах Бахмута Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские артиллеристы уничтожили автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс ВСУ «Оса», предназначенный для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Об этом сообщили военкоры. «Бои на флангах Бахмута: точным ударом уничтожена „Оса“ ВСУ. Артиллеристы второго Армейского корпуса восьмой Армии продолжают уничтожать технику врага на Северcком направлении в Артемовском районе ДНР», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Известно, что комплекс «Оса» оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация «Оса-АК» имеет 6 ракет 9М33М2. Имеет множество различных аналогов за рубежом. Зона поражения цели по высоте — от 10 до 5000 метров, по дальности — от 1,5 до 10,3 километров (для «Осы-АКМ»). Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за май. По его словам, Украина за месяц потеряла свыше 16 тысяч бойцов и больше 400 танков и других бронированных машин. Среди других потерь ВСУ — 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников. Также украинская сторона потеряла 238 орудий полевой артиллерии и минометов. Российские артиллеристы уничтожили автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс ВСУ «Оса», предназначенный для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Об этом сообщили военкоры. «Бои на флангах Бахмута: точным ударом уничтожена „Оса“ ВСУ. Артиллеристы второго Армейского корпуса восьмой Армии продолжают уничтожать технику врага на Северcком направлении в Артемовском районе ДНР», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Известно, что комплекс «Оса» оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация «Оса-АК» имеет 6 ракет 9М33М2. Имеет множество различных аналогов за рубежом. Зона поражения цели по высоте — от 10 до 5000 метров, по дальности — от 1,5 до 10,3 километров (для «Осы-АКМ»). Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за май. По его словам, Украина за месяц потеряла свыше 16 тысяч бойцов и больше 400 танков и других бронированных машин. Среди других потерь ВСУ — 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников. Также украинская сторона потеряла 238 орудий полевой артиллерии и минометов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям