04 июня 2023

«РВ»: российскими артиллеристами уничтожена «Оса» ВСУ. Видео

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, целится, армия, военные, пулемет, солдат
Точным ударом уничтожена «Оса» ВСУ при боях на флангах Бахмута Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы уничтожили автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс ВСУ «Оса», предназначенный для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Об этом сообщили военкоры.

«Бои на флангах Бахмута: точным ударом уничтожена „Оса“ ВСУ. Артиллеристы второго Армейского корпуса восьмой Армии продолжают уничтожать технику врага на Северcком направлении в Артемовском районе ДНР», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Известно, что комплекс «Оса» оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация «Оса-АК» имеет 6 ракет 9М33М2. Имеет множество различных аналогов за рубежом. Зона поражения цели по высоте — от 10 до 5000 метров, по дальности — от 1,5 до 10,3 километров (для «Осы-АКМ»).

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за май. По его словам, Украина за месяц потеряла свыше 16 тысяч бойцов и больше 400 танков и других бронированных машин. Среди других потерь ВСУ — 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников. Также украинская сторона потеряла 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

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Российские артиллеристы уничтожили автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс ВСУ «Оса», предназначенный для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Об этом сообщили военкоры. «Бои на флангах Бахмута: точным ударом уничтожена „Оса“ ВСУ. Артиллеристы второго Армейского корпуса восьмой Армии продолжают уничтожать технику врага на Северcком направлении в Артемовском районе ДНР», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Известно, что комплекс «Оса» оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация «Оса-АК» имеет 6 ракет 9М33М2. Имеет множество различных аналогов за рубежом. Зона поражения цели по высоте — от 10 до 5000 метров, по дальности — от 1,5 до 10,3 километров (для «Осы-АКМ»). Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за май. По его словам, Украина за месяц потеряла свыше 16 тысяч бойцов и больше 400 танков и других бронированных машин. Среди других потерь ВСУ — 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников. Также украинская сторона потеряла 238 орудий полевой артиллерии и минометов.
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