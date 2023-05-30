Шойгу озвучил потери ВСУ за май

Шойгу: Украина за май потеряла свыше 16 тысяч бойцов

30 мая 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Украина потеряла свыше 400 танков и других бронированных машин за один месяц, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина за май потеряла свыше 16 тысяч бойцов и больше 400 танков и других бронированных машин. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве. «Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих», — заявил Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что за май Киев потерял больше 400 танков и других бронированных машин. Среди других потерь ВСУ — 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников. Также украинская сторона потеряла 238 орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, в мае Украина получила британские ракеты Storm Shadow. России уже удалось уничтожить 29 летательных аппаратов. Шойгу также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ уничтожили 196 реактивных снарядов для РСЗО HIMARS.

Украина за май потеряла свыше 16 тысяч бойцов и больше 400 танков и других бронированных машин. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве. «Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих», — заявил Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что за май Киев потерял больше 400 танков и других бронированных машин. Среди других потерь ВСУ — 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников. Также украинская сторона потеряла 238 орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, в мае Украина получила британские ракеты Storm Shadow. России уже удалось уничтожить 29 летательных аппаратов. Шойгу также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ уничтожили 196 реактивных снарядов для РСЗО HIMARS.