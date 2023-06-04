В Нижневартовске (ХМАО) мотоциклист получил травмы в результате ДТП с легковым автомобилем, с места происшествия его увезла машина реанимации. Об этом сообщается в социальных сетях.
«ДТП на набережной, перед неспешным мотоциклистом вылетел красный авто на въезд в двор. Водителя мотоцикла увезли на реанимации», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале «ЧП Нижневартовск».
В пресс-службу УМВД России по ХМАО — Югре направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее сообщалось о том, что в Сургутском районе (ХМАО) в результате столкновения мотоцикла Yamaha с автомобилем КамАЗ пострадали водитель мотоцикла и его несовершеннолетняя пассажирка. Они были доставлены в больницу Сургута.
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