Минобороны: ВСУ начали крупное наступление на пяти участках фронта 05 июня 2023 в 03:22 Размер текста - 17 + Атака ВСУ была отбита, заявили в МО РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом рассказали в Минобороны России. «ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении 4 июня», — сообщили в Минобороны РФ, информацию передает ТАСС. В ведомстве заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление. В Минобороны также отметили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом рассказали в Минобороны России. «ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении 4 июня», — сообщили в Минобороны РФ, информацию передает ТАСС. В ведомстве заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление. В Минобороны также отметили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям