04 июня 2023

Минобороны: ВСУ начали крупное наступление на пяти участках фронта

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Атака ВСУ была отбита, заявили в МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом рассказали в Минобороны России.

«ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении 4 июня», — сообщили в Минобороны РФ, информацию передает ТАСС. В ведомстве заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление. В Минобороны также отметили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом рассказали в Минобороны России. «ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении 4 июня», — сообщили в Минобороны РФ, информацию передает ТАСС. В ведомстве заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление. В Минобороны также отметили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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