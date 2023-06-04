Минобороны: ВСУ начали крупное наступление на пяти участках фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку провести крупномасштабное наступление сразу на пяти участках фронта. Об этом рассказали в Минобороны России.
«ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении 4 июня», — сообщили в Минобороны РФ, информацию передает ТАСС. В ведомстве заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление. В Минобороны также отметили, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов присутствовал на одном из пунктов управления при попытке украинской армии наступать на данном направлении.
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