Что делать, если на вас оформили кредит

Если вы обнаружили подозрительный заем, это может означать только одно — ваши данные используют мошенники. URA.RU собрало информацию, которая поможет спасти себя от нежелательного кредита.
Что делать, если узнали, что на вас взяли кредит
Если вы получили уведомление о том, что на вас оформили кредит, следует обратиться в полицию. «Сбербанк» советует подробно описать ситуацию для доказательства, что деньги не были получены, а также делится другими рекомендациями:
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Следует изучить информацию о ситуации подробно. Быть уверенным, что это точно не ваш займ.
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Получить кредитный отчет с кредитной историей. Он станет подтверждением того, что кредит был выдан мошенникам. Важно, что отчет будет содержать точные реквизиты кредитора.
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Написать заявление-претензию кредитору. Нужно указать факт мошенничества и провести проверку в службе, чтобы аннулировать займ и исправить кредитную историю.
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Попросить у кредитора отправить завершенные копии документов, на основе которого была совершена проверка идентификации и выдан кредит. Это может быть заявка на оформление, кредитный договор, копия паспорта и другие.
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При личном обращении попросить копию заявления с отметкой о принятии, где стоит подпись ответственного лица и печать организации. Или направить заказным письмом с уведомлением о вручении.
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Необходимо обратиться в полицию. В своем заявлении нужно подробно описать, что известно о ситуации, приложить копию кредитного отчета и объяснить, что деньги не были получены.
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Если выяснится, что паспорт или другие документы, которые удостоверяют личность, были потеряны, то это указать в заявлении. Обязательно нужно получить талон-уведомление о принятии заявления.
Как защититься от нежелательных кредитов
Не стоит допускать копирования паспорта без весомых причин. Также не нужно отправлять посторонним лицам данные документа.
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Никому не давайте и не оставляйте паспорт в залог;
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Данные документа вводите только на проверенных сайтах надежных компаний. Ввод данных осуществляйте в случае необходимости;
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Не распространяйте свои данные по телефону и соцсетях, если у вас их просят. Например, «чтобы оформить компенсацию от Социального фонда».
Что делать, если кредитор отказывается списывать ваш долг
Единственный вариант — обратиться в суд. Нужно взять весь пакет документов по договору займа и подать иск на кредитора.
В суде обращайте внимание на то, что договор был заключен мошенником и подписан не вами. Проверка подписи на бумажном договоре осуществляется легко. Суд устраивает графологическую экспертизу.
Подтвердить факт мошенничества в интернете труднее и займет больше времени. Но это тоже реально. После принятия решения суда в вашу пользу кредитор перестанет требовать с вас оплату долга.
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