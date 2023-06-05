Что делать, если на вас оформили кредит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, телефон, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
В заявлении-претензии заемщику нужно указать, что совершен факт мошенничества Фото:

Если вы обнаружили подозрительный заем, это может означать только одно — ваши данные используют мошенники. URA.RU собрало информацию, которая поможет спасти себя от нежелательного кредита.

Что делать, если узнали, что на вас взяли кредит

Если вы получили уведомление о том, что на вас оформили кредит, следует обратиться в полицию. «Сбербанк» советует подробно описать ситуацию для доказательства, что деньги не были получены, а также делится другими рекомендациями:

  • Следует изучить информацию о ситуации подробно. Быть уверенным, что это точно не ваш займ.

  • Получить кредитный отчет с кредитной историей. Он станет подтверждением того, что кредит был выдан мошенникам. Важно, что отчет будет содержать точные реквизиты кредитора.

  • Написать заявление-претензию кредитору. Нужно указать факт мошенничества и провести проверку в службе, чтобы аннулировать займ и исправить кредитную историю.

  • Попросить у кредитора отправить завершенные копии документов, на основе которого была совершена проверка идентификации и выдан кредит. Это может быть заявка на оформление, кредитный договор, копия паспорта и другие.

  • При личном обращении попросить копию заявления с отметкой о принятии, где стоит подпись ответственного лица и печать организации. Или направить заказным письмом с уведомлением о вручении.

  • Необходимо обратиться в полицию. В своем заявлении нужно подробно описать, что известно о ситуации, приложить копию кредитного отчета и объяснить, что деньги не были получены.

  • Если выяснится, что паспорт или другие документы, которые удостоверяют личность, были потеряны, то это указать в заявлении. Обязательно нужно получить талон-уведомление о принятии заявления.

Как защититься от нежелательных кредитов

Не стоит допускать копирования паспорта без весомых причин. Также не нужно отправлять посторонним лицам данные документа.

  • Никому не давайте и не оставляйте паспорт в залог;

  • Данные документа вводите только на проверенных сайтах надежных компаний. Ввод данных осуществляйте в случае необходимости;

  • Не распространяйте свои данные по телефону и соцсетях, если у вас их просят. Например, «чтобы оформить компенсацию от Социального фонда».

Что делать, если кредитор отказывается списывать ваш долг

Единственный вариант — обратиться в суд. Нужно взять весь пакет документов по договору займа и подать иск на кредитора.

В суде обращайте внимание на то, что договор был заключен мошенником и подписан не вами. Проверка подписи на бумажном договоре осуществляется легко. Суд устраивает графологическую экспертизу.

Подтвердить факт мошенничества в интернете труднее и займет больше времени. Но это тоже реально. После принятия решения суда в вашу пользу кредитор перестанет требовать с вас оплату долга.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если вы обнаружили подозрительный заем, это может означать только одно — ваши данные используют мошенники. URA.RU собрало информацию, которая поможет спасти себя от нежелательного кредита. Если вы получили уведомление о том, что на вас оформили кредит, следует обратиться в полицию. «Сбербанк» советует подробно описать ситуацию для доказательства, что деньги не были получены, а также делится другими рекомендациями: Следует изучить информацию о ситуации подробно. Быть уверенным, что это точно не ваш займ. Получить кредитный отчет с кредитной историей. Он станет подтверждением того, что кредит был выдан мошенникам. Важно, что отчет будет содержать точные реквизиты кредитора. Написать заявление-претензию кредитору. Нужно указать факт мошенничества и провести проверку в службе, чтобы аннулировать займ и исправить кредитную историю. Попросить у кредитора отправить завершенные копии документов, на основе которого была совершена проверка идентификации и выдан кредит. Это может быть заявка на оформление, кредитный договор, копия паспорта и другие. При личном обращении попросить копию заявления с отметкой о принятии, где стоит подпись ответственного лица и печать организации. Или направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Необходимо обратиться в полицию. В своем заявлении нужно подробно описать, что известно о ситуации, приложить копию кредитного отчета и объяснить, что деньги не были получены. Если выяснится, что паспорт или другие документы, которые удостоверяют личность, были потеряны, то это указать в заявлении. Обязательно нужно получить талон-уведомление о принятии заявления. Не стоит допускать копирования паспорта без весомых причин. Также не нужно отправлять посторонним лицам данные документа. Никому не давайте и не оставляйте паспорт в залог; Данные документа вводите только на проверенных сайтах надежных компаний. Ввод данных осуществляйте в случае необходимости; Не распространяйте свои данные по телефону и соцсетях, если у вас их просят. Например, «чтобы оформить компенсацию от Социального фонда». Единственный вариант — обратиться в суд. Нужно взять весь пакет документов по договору займа и подать иск на кредитора. В суде обращайте внимание на то, что договор был заключен мошенником и подписан не вами. Проверка подписи на бумажном договоре осуществляется легко. Суд устраивает графологическую экспертизу. Подтвердить факт мошенничества в интернете труднее и займет больше времени. Но это тоже реально. После принятия решения суда в вашу пользу кредитор перестанет требовать с вас оплату долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...