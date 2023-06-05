Что делать, если на вас оформили кредит

05 июня 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

В заявлении-претензии заемщику нужно указать, что совершен факт мошенничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы обнаружили подозрительный заем, это может означать только одно — ваши данные используют мошенники. URA.RU собрало информацию, которая поможет спасти себя от нежелательного кредита. Что делать, если узнали, что на вас взяли кредит Если вы получили уведомление о том, что на вас оформили кредит, следует обратиться в полицию. «Сбербанк» советует подробно описать ситуацию для доказательства, что деньги не были получены, а также делится другими рекомендациями: Следует изучить информацию о ситуации подробно. Быть уверенным, что это точно не ваш займ.

Получить кредитный отчет с кредитной историей. Он станет подтверждением того, что кредит был выдан мошенникам. Важно, что отчет будет содержать точные реквизиты кредитора.

Написать заявление-претензию кредитору. Нужно указать факт мошенничества и провести проверку в службе, чтобы аннулировать займ и исправить кредитную историю.

Попросить у кредитора отправить завершенные копии документов, на основе которого была совершена проверка идентификации и выдан кредит. Это может быть заявка на оформление, кредитный договор, копия паспорта и другие.

При личном обращении попросить копию заявления с отметкой о принятии, где стоит подпись ответственного лица и печать организации. Или направить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Необходимо обратиться в полицию. В своем заявлении нужно подробно описать, что известно о ситуации, приложить копию кредитного отчета и объяснить, что деньги не были получены.

Если выяснится, что паспорт или другие документы, которые удостоверяют личность, были потеряны, то это указать в заявлении. Обязательно нужно получить талон-уведомление о принятии заявления. Как защититься от нежелательных кредитов Не стоит допускать копирования паспорта без весомых причин. Также не нужно отправлять посторонним лицам данные документа. Никому не давайте и не оставляйте паспорт в залог;

Данные документа вводите только на проверенных сайтах надежных компаний. Ввод данных осуществляйте в случае необходимости;

Не распространяйте свои данные по телефону и соцсетях, если у вас их просят. Например, «чтобы оформить компенсацию от Социального фонда». Что делать, если кредитор отказывается списывать ваш долг Единственный вариант — обратиться в суд. Нужно взять весь пакет документов по договору займа и подать иск на кредитора. В суде обращайте внимание на то, что договор был заключен мошенником и подписан не вами. Проверка подписи на бумажном договоре осуществляется легко. Суд устраивает графологическую экспертизу. Подтвердить факт мошенничества в интернете труднее и займет больше времени. Но это тоже реально. После принятия решения суда в вашу пользу кредитор перестанет требовать с вас оплату долга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если вы обнаружили подозрительный заем, это может означать только одно — ваши данные используют мошенники. URA.RU собрало информацию, которая поможет спасти себя от нежелательного кредита. Если вы получили уведомление о том, что на вас оформили кредит, следует обратиться в полицию. «Сбербанк» советует подробно описать ситуацию для доказательства, что деньги не были получены, а также делится другими рекомендациями: Следует изучить информацию о ситуации подробно. Быть уверенным, что это точно не ваш займ. Получить кредитный отчет с кредитной историей. Он станет подтверждением того, что кредит был выдан мошенникам. Важно, что отчет будет содержать точные реквизиты кредитора. Написать заявление-претензию кредитору. Нужно указать факт мошенничества и провести проверку в службе, чтобы аннулировать займ и исправить кредитную историю. Попросить у кредитора отправить завершенные копии документов, на основе которого была совершена проверка идентификации и выдан кредит. Это может быть заявка на оформление, кредитный договор, копия паспорта и другие. При личном обращении попросить копию заявления с отметкой о принятии, где стоит подпись ответственного лица и печать организации. Или направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Необходимо обратиться в полицию. В своем заявлении нужно подробно описать, что известно о ситуации, приложить копию кредитного отчета и объяснить, что деньги не были получены. Если выяснится, что паспорт или другие документы, которые удостоверяют личность, были потеряны, то это указать в заявлении. Обязательно нужно получить талон-уведомление о принятии заявления. Не стоит допускать копирования паспорта без весомых причин. Также не нужно отправлять посторонним лицам данные документа. Никому не давайте и не оставляйте паспорт в залог; Данные документа вводите только на проверенных сайтах надежных компаний. Ввод данных осуществляйте в случае необходимости; Не распространяйте свои данные по телефону и соцсетях, если у вас их просят. Например, «чтобы оформить компенсацию от Социального фонда». Единственный вариант — обратиться в суд. Нужно взять весь пакет документов по договору займа и подать иск на кредитора. В суде обращайте внимание на то, что договор был заключен мошенником и подписан не вами. Проверка подписи на бумажном договоре осуществляется легко. Суд устраивает графологическую экспертизу. Подтвердить факт мошенничества в интернете труднее и займет больше времени. Но это тоже реально. После принятия решения суда в вашу пользу кредитор перестанет требовать с вас оплату долга.