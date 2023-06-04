В Екатеринбурге грузовик протаранил опору ЛЭП

Камаз обрушил опору ЛЭП (архивное фото)
Недалеко от озера Шарташ в Екатеринбурге грузовик влетел в опору линии электропередачи, после чего столбом придавило автомобиль. Об этом сообщили очевидцы.
«Водитель чудом не раздавил будку охранника, после происшествия он скрылся», — приводится сообщение очевидца в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Информация о пострадавших в происшествии не уточняется. Судя по опубликованным кадрам, опора ЛЭП упала между кабиной и кузовом грузовика, придавив автомобиль.
URA.RU обратилось к представителю пресс-службу екатеринбургской ГИБДД. Он пояснил, что информации о происшествии пока не поступала.
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