04 июня 2023

В Екатеринбурге грузовик протаранил опору ЛЭП

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лэп, провода, фонари освещения, электричество
Камаз обрушил опору ЛЭП (архивное фото) Фото:

Недалеко от озера Шарташ в Екатеринбурге грузовик влетел в опору линии электропередачи, после чего столбом придавило автомобиль. Об этом сообщили очевидцы.

«Водитель чудом не раздавил будку охранника, после происшествия он скрылся», — приводится сообщение очевидца в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Информация о пострадавших в происшествии не уточняется. Судя по опубликованным кадрам, опора ЛЭП упала между кабиной и кузовом грузовика, придавив автомобиль.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службу екатеринбургской ГИБДД. Он пояснил, что информации о происшествии пока не поступала.

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Недалеко от озера Шарташ в Екатеринбурге грузовик влетел в опору линии электропередачи, после чего столбом придавило автомобиль. Об этом сообщили очевидцы. «Водитель чудом не раздавил будку охранника, после происшествия он скрылся», — приводится сообщение очевидца в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Информация о пострадавших в происшествии не уточняется. Судя по опубликованным кадрам, опора ЛЭП упала между кабиной и кузовом грузовика, придавив автомобиль. URA.RU обратилось к представителю пресс-службу екатеринбургской ГИБДД. Он пояснил, что информации о происшествии пока не поступала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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