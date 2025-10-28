В вузах Екатеринбурга появятся комнаты матери и ребенка

Планируется как финансовая, так и моральная поддержка для будущих мам Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В настоящий момент правительство Свердловской области и ректоры вузов Екатеринбурга обсуждают стандарты поддержки беременных студенток. Помимо финансовой помощи, во всех высших учебных заведениях может появиться комната матери и ребенка. Об этом заявила заместитель губернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Будет решение вопроса с проживанием, с общежитием. Также будет решена проблема с яслями. Немало важно, что беременные студентки смогут посещать учебу, будут созданы в вузе все условия. Даже комната для кормления будет предусмотрена», — заявила Савинова в эфире программы «Акцент» на ОТВ.