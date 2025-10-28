В вузах Екатеринбурга появятся комнаты матери и ребенка
Планируется как финансовая, так и моральная поддержка для будущих мам
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В настоящий момент правительство Свердловской области и ректоры вузов Екатеринбурга обсуждают стандарты поддержки беременных студенток. Помимо финансовой помощи, во всех высших учебных заведениях может появиться комната матери и ребенка. Об этом заявила заместитель губернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
«Будет решение вопроса с проживанием, с общежитием. Также будет решена проблема с яслями. Немало важно, что беременные студентки смогут посещать учебу, будут созданы в вузе все условия. Даже комната для кормления будет предусмотрена», — заявила Савинова в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
Министр здравоохранения региона также подчеркнула, что работодателем также не стоит «отворачиваться» от беременных сотрудниц. По мнению Савиновой, будущие мамы являются «капиталом» работодателя, ведь в будущем у сотрудницы возникнут теплые отношения с коллективом за счет финансовой и нефинансовой поддержки.
