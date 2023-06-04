04 июня 2023

В Кургане на смену аномальной жаре придет похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, поле, гроза, пасмурно, непогода, тучи, ливень, природа, дожди
В Кургане похолодает до 23 градусов Фото:

В Курган на смену жаркой погоде придет похолодание до 23 градусов. Температура начнет спадать уже после 6—7 июля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«После 6—7 июня похолодание захватит значительную часть Урала. Блокирующий антициклон, который определял жаркую погоду над Уралом, постепенно отойдет на восток. Холодный воздух дойдет до Кургана уже 8—10 июня. Дневная температура будет в диапазоне от 23 до 25 градусов. Ночью 10 июня похолодает до 4-6 градусов», — рассказал Винштейн. 7 июня в Курганской области пройдут дожди, местами с грозами. 8—10 июня осадки не ожидаются.

По данным курганского Гидрометцентра, дожди с грозами ожидаются с 6 по 8 июня. Седьмого числа прогнозируется ветер до 16 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область придут дожди и грозы. По данным синоптиков, осадки ожидаются уже 5 июня. В МЧС региона сообщали, что в этот день порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

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В Курган на смену жаркой погоде придет похолодание до 23 градусов. Температура начнет спадать уже после 6—7 июля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «После 6—7 июня похолодание захватит значительную часть Урала. Блокирующий антициклон, который определял жаркую погоду над Уралом, постепенно отойдет на восток. Холодный воздух дойдет до Кургана уже 8—10 июня. Дневная температура будет в диапазоне от 23 до 25 градусов. Ночью 10 июня похолодает до 4-6 градусов», — рассказал Винштейн. 7 июня в Курганской области пройдут дожди, местами с грозами. 8—10 июня осадки не ожидаются. По данным курганского Гидрометцентра, дожди с грозами ожидаются с 6 по 8 июня. Седьмого числа прогнозируется ветер до 16 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область придут дожди и грозы. По данным синоптиков, осадки ожидаются уже 5 июня. В МЧС региона сообщали, что в этот день порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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