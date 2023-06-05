05 июня 2023

NYT: ВСУ продвигаются к Бахмуту

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
ВСУ движутся по наблюдаемой местности, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины продвигаются к Артемовску (Бахмут), который более двух недель назад пал под натиском отрядов российских войск. Об этом сообщили два высокопоставленных представителей минобороны Украины.

«Украинские силы продвигаются к разрушенному восточному городу Артемовск, который был захвачен российскими войсками более двух недель назад», — передает слова представителей ведомства американская газета The New York Times. Уточняется, что ВСУ движутся по наблюдаемой местности и сталкиваются со стойкой российской обороной.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на флангах Артемовска ситуация до сих пор напряженная, но находится под контролем. Также он заявлял, что в часть территорий в городе разминировали.

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Вооруженные силы Украины продвигаются к Артемовску (Бахмут), который более двух недель назад пал под натиском отрядов российских войск. Об этом сообщили два высокопоставленных представителей минобороны Украины. «Украинские силы продвигаются к разрушенному восточному городу Артемовск, который был захвачен российскими войсками более двух недель назад», — передает слова представителей ведомства американская газета The New York Times. Уточняется, что ВСУ движутся по наблюдаемой местности и сталкиваются со стойкой российской обороной. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на флангах Артемовска ситуация до сих пор напряженная, но находится под контролем. Также он заявлял, что в часть территорий в городе разминировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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