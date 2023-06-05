NYT: ВСУ продвигаются к Бахмуту 05 июня 2023 в 23:49 Размер текста - 17 + ВСУ движутся по наблюдаемой местности, пишет NYT Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины продвигаются к Артемовску (Бахмут), который более двух недель назад пал под натиском отрядов российских войск. Об этом сообщили два высокопоставленных представителей минобороны Украины. «Украинские силы продвигаются к разрушенному восточному городу Артемовск, который был захвачен российскими войсками более двух недель назад», — передает слова представителей ведомства американская газета The New York Times. Уточняется, что ВСУ движутся по наблюдаемой местности и сталкиваются со стойкой российской обороной. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на флангах Артемовска ситуация до сих пор напряженная, но находится под контролем. Также он заявлял, что в часть территорий в городе разминировали. Вооруженные силы Украины продвигаются к Артемовску (Бахмут), который более двух недель назад пал под натиском отрядов российских войск. Об этом сообщили два высокопоставленных представителей минобороны Украины. «Украинские силы продвигаются к разрушенному восточному городу Артемовск, который был захвачен российскими войсками более двух недель назад», — передает слова представителей ведомства американская газета The New York Times. Уточняется, что ВСУ движутся по наблюдаемой местности и сталкиваются со стойкой российской обороной. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на флангах Артемовска ситуация до сих пор напряженная, но находится под контролем. Также он заявлял, что в часть территорий в городе разминировали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям