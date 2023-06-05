Власти ДНР отчитались о ситуации вблизи Бахмута

Власти ДНР заявили о сложной, но контролируемой обстановке в Артемовске
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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Ситуация вокруг Артемовска находится под контролем, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на флангах Артемовска (Бахмута) остается очень тяжелой, но контролируемой. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая», — заявил Пушилин в эфире телкканала «Россия 24». Он добавил, что город постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее генерал украинской армии Александр Сырский заявил о приостановке фланговых атак ВСУ под Артемовском. Денис Пушилин заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают атаковать на артемовском направлении, передает Nation News.

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Ситуация на флангах Артемовска (Бахмута) остается очень тяжелой, но контролируемой. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая», — заявил Пушилин в эфире телкканала «Россия 24». Он добавил, что город постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Ранее генерал украинской армии Александр Сырский заявил о приостановке фланговых атак ВСУ под Артемовском. Денис Пушилин заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают атаковать на артемовском направлении, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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