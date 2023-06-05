Власти ДНР отчитались о ситуации вблизи Бахмута

Ситуация вокруг Артемовска находится под контролем, заявил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ситуация на флангах Артемовска (Бахмута) остается очень тяжелой, но контролируемой. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая», — заявил Пушилин в эфире телкканала «Россия 24». Он добавил, что город постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее генерал украинской армии Александр Сырский заявил о приостановке фланговых атак ВСУ под Артемовском. Денис Пушилин заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают атаковать на артемовском направлении, передает Nation News.
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