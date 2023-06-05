Кандидат в президенты США раскрыл потери ВСУ в зоне СВО

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что Киев понес огромные потери в зоне спецоперации (СВО). По его данным, число погибших в рядах ВСУ составляет 350 тысяч человек.
«По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев. И нам об этом не говорят», — сказал Кеннеди-младший в эфире телеканала
По словам Кеннеди, правительства США и Украины скрывают настоящее число погибших в украинской армии. Также по мнению политика, американские власти лгали о пандемии COVID-19 и о войне в Ираке.
Ранее URA.RU писало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на красно-лиманском, донецком и херсонском направлениях. Об этом сообщали Минобороны РФ.
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