В МО РФ отчитались о потерях ВСУ на трех направлениях

Минобороны: ВСУ понесли серьезные потери на красно-лиманском, донецком и херсонском направлениях

05 июня 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили десятки боевых машин ВСУ, сообщает Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на красно-лиманском, донецком и херсонском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что в ДНР уничтожено до 20 украинских бойцов. «На красно-лиманском направлении <…> нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, <…> Ямполовка и Серебрянка», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. На донецком направлении по группировке войск ВСУ нанесен удар в населенных пунктах Химик, Бердычи и других. В результате успешных действий ВС РФ уничтожены два склада с боеприпасами. До 20 бойцов противника уничтожено на херсонском направлении в результате огневого поражения. Кроме того, враг потерял один РСЗО «Град» и еще несколько единиц техники. Ранее Минобороны сообщило, что при попытке наступления ВСУ потеряли до 300 человек личного состава. Кроме того, ВС РФ уничтожили 16 танков и 26 бронемашин. Замглавы офиса президента Украина Игорь Жовква сообщил, что стране не хватает вооружения для успешного наступления, передает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на красно-лиманском, донецком и херсонском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что в ДНР уничтожено до 20 украинских бойцов. «На красно-лиманском направлении <…> нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, <…> Ямполовка и Серебрянка», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. На донецком направлении по группировке войск ВСУ нанесен удар в населенных пунктах Химик, Бердычи и других. В результате успешных действий ВС РФ уничтожены два склада с боеприпасами. До 20 бойцов противника уничтожено на херсонском направлении в результате огневого поражения. Кроме того, враг потерял один РСЗО «Град» и еще несколько единиц техники. Ранее Минобороны сообщило, что при попытке наступления ВСУ потеряли до 300 человек личного состава. Кроме того, ВС РФ уничтожили 16 танков и 26 бронемашин. Замглавы офиса президента Украина Игорь Жовква сообщил, что стране не хватает вооружения для успешного наступления, передает телеканал 360.