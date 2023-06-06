Мэр Новой Каховки подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины

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Весна в городе. Екатеринбург, пороги, река, вода
Мэр Владимир Леонтьев назвал произошедшее террористическим актом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву воды. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло», — сообщил Леонтьев, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в результате ударов дамба не разрушилась.

Мэр также назвал произошедшее террористическим актом. А также сообщил, что подробностей пока нет.

Ранее российские военкоры сообщали о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Мэр Владимир Леонтьев опроверг подрыв станции и назвал сообщения о разрушениях бредом.

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Удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву воды. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло», — сообщил Леонтьев, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в результате ударов дамба не разрушилась. Мэр также назвал произошедшее террористическим актом. А также сообщил, что подробностей пока нет. Ранее российские военкоры сообщали о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Мэр Владимир Леонтьев опроверг подрыв станции и назвал сообщения о разрушениях бредом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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