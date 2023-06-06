Мэр Новой Каховки подтвердил, что удары по ГЭС привели к прорыву плотины

Удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек и прорыву воды. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло», — сообщил Леонтьев, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в результате ударов дамба не разрушилась.
Мэр также назвал произошедшее террористическим актом. А также сообщил, что подробностей пока нет.
Ранее российские военкоры сообщали о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Мэр Владимир Леонтьев опроверг подрыв станции и назвал сообщения о разрушениях бредом.
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