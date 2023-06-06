Власти Новой Каховки опровергли подрыв ГЭС

ВСУ не подрывали Каховскую ГЭС, заявил Владимир Леонтьев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сообщения о подрыве Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) «являются бредом». Об этом заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«В городе везде все тихо и спокойно», — подчеркнул Владимир Леонтьев, отметив, что сообщения об обратном являются «бредом». Его слова передает РИА Новости.
Ранее российские военкоры сообщали о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Они отмечали повышение уровня воды. До этого сообщалось, что на Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды, передает «Национальная служба новостей».
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