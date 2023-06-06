Власти Новой Каховки опровергли подрыв ГЭС

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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., вода, плотина, пороги, большая сатка
ВСУ не подрывали Каховскую ГЭС, заявил Владимир Леонтьев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сообщения о подрыве Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) «являются бредом». Об этом заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«В городе везде все тихо и спокойно», — подчеркнул Владимир Леонтьев, отметив, что сообщения об обратном являются «бредом». Его слова передает РИА Новости.

Ранее российские военкоры сообщали о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Они отмечали повышение уровня воды. До этого сообщалось, что на Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды, передает «Национальная служба новостей».

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Сообщения о подрыве Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) «являются бредом». Об этом заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «В городе везде все тихо и спокойно», — подчеркнул Владимир Леонтьев, отметив, что сообщения об обратном являются «бредом». Его слова передает РИА Новости. Ранее российские военкоры сообщали о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС. Они отмечали повышение уровня воды. До этого сообщалось, что на Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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