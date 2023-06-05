Бойцам передали пять бронежилетов с разгрузками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионерка из Челябинска Светлана Еремина в мае перечислила деньги для закупки бронежилетов для бойцов на СВО. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, после того как обмундирование было закуплено, ее пригласили лично передать его бойцам.

«Спасибо, что выполнили мое желание. Я мечтала, как можно скорее помочь мальчишкам. Они мне, как внуки», — признается пенсионерка.

По ее словам, она рада, что смогла помочь. Но главное, по словам Ереминой, что бойцы вернулись домой живыми и здоровыми. Также она пообещала, что за год постарается накопить еще денег и передать их на помощь бойцам. Военнослужащие, растроганные речью бабушки, поблагодарили ее и сообщили, что постараются одержать победу раньше, чем она накопит на новые бронежилеты.

Всего на средства пенсионерки удалось закупить пять бронежилетов с боковой, паховой защитой и набором разгрузки. Пункты сбора продолжают принимать граждан, которые хотят оказать содействие бойцам на фронте.