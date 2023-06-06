Мэр Леонтьев: отремонтировать Каховскую ГЭС невозможно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пороги Саткинcкий район Челябинск, генератор гэс
Каховскую ГЭС невозможно будет отремонтировать, уточнил Владимир Леонтьев Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) отремонтировать будет невозможно. С таким заявлением выступил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Очевидно, что ремонт [Каховской ГЭС] невозможен », — уточнил Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». Глава города предположил, что электростанцию предстоит отстраивать заново после окончания спецоперации на Украине.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. Информацию подтвердили официальные власти города. Леонтьев уточнил, что сейчас уровень воды поднялся до пяти метров.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) отремонтировать будет невозможно. С таким заявлением выступил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Очевидно, что ремонт [Каховской ГЭС] невозможен », — уточнил Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». Глава города предположил, что электростанцию предстоит отстраивать заново после окончания спецоперации на Украине. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. Информацию подтвердили официальные власти города. Леонтьев уточнил, что сейчас уровень воды поднялся до пяти метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...