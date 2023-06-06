Мэр Леонтьев: отремонтировать Каховскую ГЭС невозможно

Каховскую ГЭС невозможно будет отремонтировать, уточнил Владимир Леонтьев
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) отремонтировать будет невозможно. С таким заявлением выступил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Очевидно, что ремонт [Каховской ГЭС] невозможен », — уточнил Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». Глава города предположил, что электростанцию предстоит отстраивать заново после окончания спецоперации на Украине.
Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. Информацию подтвердили официальные власти города. Леонтьев уточнил, что сейчас уровень воды поднялся до пяти метров.
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