Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС поднялся до пяти метров

Полностью затоплены несколько островов, заявил Владимир Леонтьев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После разрушения Каховской ГЭС уровень воды поднялся до пяти метров. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«На данный момент по левому берегу вода поднялась до пяти метров», — сообщил Леонтьев, передает РИА Новости. Он отметил, что полностью затоплены несколько островов ниже по течению.
Ранее Леонтьев подтвердил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по гидроэлектростанции были разрушены задвижки. Произошедшее привело к прорыву воды. Мэр также назвал произошедшее террористическим актом.
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