В МЧС рассказали, зачем в ЯНАО оборудуют пляжи, но запрещают купаться

МЧС: пляжи оборудуют для комфортного и безопасного отдыха жителей ЯНАО

06 июня 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

На пляжах в ЯНАО разрешают жарить шашлыки и загорать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе оборудуют пляжи для комфорта и безопасности жителей, которые приходят отдыхать и пожарить шашлыки. Несмотря на то, что купание запрещено, пляжи должны быть приведены в порядок, сообщил глава окружного управления МЧС Олег Гилев во время прямого эфира. «Пляжи могут быть не только зоной для купания, но и зоной отдыха, куда жители могут прийти позагорать, пожарить шашлыки. Поэтому к пляжам предъявляются соответствующие требования. Они должны быть оборудованы туалетами, урнами, площадкой для отдыха детей. Должна соблюдаться чистота территории, чтобы никто не поранился», — рассказал он. Глава МЧС также отметил, что ямальцам могут запретить купаться. Однако никто не запрещает пользоваться пляжами для отдыха в прибрежной зоне. Ранее сообщалось, что жителям Красноселькупского района запретили купаться в водоемах. Это связано с тем, что в муниципалитете нет специальных мест для купания.

В Ямало-Ненецком автономном округе оборудуют пляжи для комфорта и безопасности жителей, которые приходят отдыхать и пожарить шашлыки. Несмотря на то, что купание запрещено, пляжи должны быть приведены в порядок, сообщил глава окружного управления МЧС Олег Гилев во время прямого эфира. «Пляжи могут быть не только зоной для купания, но и зоной отдыха, куда жители могут прийти позагорать, пожарить шашлыки. Поэтому к пляжам предъявляются соответствующие требования. Они должны быть оборудованы туалетами, урнами, площадкой для отдыха детей. Должна соблюдаться чистота территории, чтобы никто не поранился», — рассказал он. Глава МЧС также отметил, что ямальцам могут запретить купаться. Однако никто не запрещает пользоваться пляжами для отдыха в прибрежной зоне. Ранее сообщалось, что жителям Красноселькупского района запретили купаться в водоемах. Это связано с тем, что в муниципалитете нет специальных мест для купания.