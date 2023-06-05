В МЧС рассказали, зачем в ЯНАО оборудуют пляжи, но запрещают купаться

В Ямало-Ненецком автономном округе оборудуют пляжи для комфорта и безопасности жителей, которые приходят отдыхать и пожарить шашлыки. Несмотря на то, что купание запрещено, пляжи должны быть приведены в порядок, сообщил глава окружного управления МЧС Олег Гилев во время прямого эфира.
«Пляжи могут быть не только зоной для купания, но и зоной отдыха, куда жители могут прийти позагорать, пожарить шашлыки. Поэтому к пляжам предъявляются соответствующие требования. Они должны быть оборудованы туалетами, урнами, площадкой для отдыха детей. Должна соблюдаться чистота территории, чтобы никто не поранился», — рассказал он.
Глава МЧС также отметил, что ямальцам могут запретить купаться. Однако никто не запрещает пользоваться пляжами для отдыха в прибрежной зоне.
Ранее сообщалось, что жителям Красноселькупского района запретили купаться в водоемах. Это связано с тем, что в муниципалитете нет специальных мест для купания.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.