05 июня 2023
04 июня 2023

В МЧС рассказали, зачем в ЯНАО оборудуют пляжи, но запрещают купаться

МЧС: пляжи оборудуют для комфортного и безопасного отдыха жителей ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на городском пляже «Восход» (путинский), на озере Смолино, во время эпидемии коронавируса. Челябинск, запрет, берег, жара, озеро, купаться запрещено, лето, аншлаг, табличка, пляж, отдых, озеро смолино
На пляжах в ЯНАО разрешают жарить шашлыки и загорать Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе оборудуют пляжи для комфорта и безопасности жителей, которые приходят отдыхать и пожарить шашлыки. Несмотря на то, что купание запрещено, пляжи должны быть приведены в порядок, сообщил глава окружного управления МЧС Олег Гилев во время прямого эфира.

«Пляжи могут быть не только зоной для купания, но и зоной отдыха, куда жители могут прийти позагорать, пожарить шашлыки. Поэтому к пляжам предъявляются соответствующие требования. Они должны быть оборудованы туалетами, урнами, площадкой для отдыха детей. Должна соблюдаться чистота территории, чтобы никто не поранился», — рассказал он.

Глава МЧС также отметил, что ямальцам могут запретить купаться. Однако никто не запрещает пользоваться пляжами для отдыха в прибрежной зоне.

Ранее сообщалось, что жителям Красноселькупского района запретили купаться в водоемах. Это связано с тем, что в муниципалитете нет специальных мест для купания.

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В Ямало-Ненецком автономном округе оборудуют пляжи для комфорта и безопасности жителей, которые приходят отдыхать и пожарить шашлыки. Несмотря на то, что купание запрещено, пляжи должны быть приведены в порядок, сообщил глава окружного управления МЧС Олег Гилев во время прямого эфира. «Пляжи могут быть не только зоной для купания, но и зоной отдыха, куда жители могут прийти позагорать, пожарить шашлыки. Поэтому к пляжам предъявляются соответствующие требования. Они должны быть оборудованы туалетами, урнами, площадкой для отдыха детей. Должна соблюдаться чистота территории, чтобы никто не поранился», — рассказал он. Глава МЧС также отметил, что ямальцам могут запретить купаться. Однако никто не запрещает пользоваться пляжами для отдыха в прибрежной зоне. Ранее сообщалось, что жителям Красноселькупского района запретили купаться в водоемах. Это связано с тем, что в муниципалитете нет специальных мест для купания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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