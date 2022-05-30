Власти района ЯНАО запретили жителям купаться в водоемах

Водоемы Красноселькупского района не предназначены для купания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Красноселькупского района ЯНАО запретят жителям купаться в водоемах, поскольку в муниципалитете нет специальных мест для купания. Об этом сообщается в документах ведомства.

«В связи с отсутствием на территории Красноселькупского района пляжей и мест для купания, позволяющих обеспечить безопасность граждан на водоемах, запретить купание граждан в местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Красноселькупского района, в период летнего купального сезона 2022 года», — говорится в документе. Жителей, которые будут купаться в запрещенных местах, ждет штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

В администрацию Красноселькупского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе власти запретили купание во всех водоемах муниципалитета. Водоемы района не соответствуют требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах.