30 мая 2022

Власти района ЯНАО запретили жителям купаться в водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж на Муллашах. Тюмень, пляж, купание запрещено, озеро, водоем, пляжный сезон, муллаши
Водоемы Красноселькупского района не предназначены для купания Фото:

Власти Красноселькупского района ЯНАО запретят жителям купаться в водоемах, поскольку в муниципалитете нет специальных мест для купания. Об этом сообщается в документах ведомства.

«В связи с отсутствием на территории Красноселькупского района пляжей и мест для купания, позволяющих обеспечить безопасность граждан на водоемах, запретить купание граждан в местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Красноселькупского района, в период летнего купального сезона 2022 года», — говорится в документе. Жителей, которые будут купаться в запрещенных местах, ждет штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

В администрацию Красноселькупского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе власти запретили купание во всех водоемах муниципалитета. Водоемы района не соответствуют требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах.

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Власти Красноселькупского района ЯНАО запретят жителям купаться в водоемах, поскольку в муниципалитете нет специальных мест для купания. Об этом сообщается в документах ведомства. «В связи с отсутствием на территории Красноселькупского района пляжей и мест для купания, позволяющих обеспечить безопасность граждан на водоемах, запретить купание граждан в местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах общего пользования, расположенных на территории Красноселькупского района, в период летнего купального сезона 2022 года», — говорится в документе. Жителей, которые будут купаться в запрещенных местах, ждет штраф в размере от 500 до 1 000 рублей. В администрацию Красноселькупского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе власти запретили купание во всех водоемах муниципалитета. Водоемы района не соответствуют требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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