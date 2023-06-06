ВСУ раскрыли, как подрыв Каховской ГЭС отразится на контрнаступлении

Командующий ОС ВСУ Наев: подрыв Каховской ГЭС не помешает наступлению Украины
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Подрыв не скажется на контрнаступлении ВСУ, заявил Сергей Наев Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Подтопление территорий после аварии на Каховской гидроэлектростанции не повлияет на наступление украинских войск. С таким заявлением выступил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев.

«Подрыв на Каховской гидроэлектростанции не помешает наступлению украинских войск», — передает слова Наева «Укринформ». Он добавил, что военное командование заблаговременно предусмотрело различные сценарии развития событий, в том числе подрыв ГЭС.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары ВСУ по ГЭС привели к разрушению плотины. Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, заявил, что президент России Владимир Путин осведомлен о преднамеренной диверсии на Каховской ГЭС и ЧП может привести к серьезным последствиям для жителей Херсонской области.

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Подтопление территорий после аварии на Каховской гидроэлектростанции не повлияет на наступление украинских войск. С таким заявлением выступил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев. «Подрыв на Каховской гидроэлектростанции не помешает наступлению украинских войск», — передает слова Наева «Укринформ». Он добавил, что военное командование заблаговременно предусмотрело различные сценарии развития событий, в том числе подрыв ГЭС. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что удары ВСУ по ГЭС привели к разрушению плотины. Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, заявил, что президент России Владимир Путин осведомлен о преднамеренной диверсии на Каховской ГЭС и ЧП может привести к серьезным последствиям для жителей Херсонской области.
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Ссылки по теме
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