Кремль предупредил Украину о последствиях диверсии на Каховской ГЭС

Кремль: диверсия на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин получает доклады о ситуации с Каховской ГЭС Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Президент РФ Владимир Путин знает о преднамеренной диверсии на Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС), целью. ЧП, которое в Кремле связали с отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ, может повлечь тяжелые последствия для жителей Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Владимир] Путин получает доклады от Минобороны РФ по поводу Каховской ГЭС. Здесь можем заявить о преднамеренной диверсии со стороны Украины, которая может повлечь тяжелые последствия для десятков тысяч жителей Херсонской области», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Песков отметил, что диверсия со стороны Киева была направлена на то, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, он связал ее с отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин знает о преднамеренной диверсии на Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС), целью. ЧП, которое в Кремле связали с отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ, может повлечь тяжелые последствия для жителей Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Владимир] Путин получает доклады от Минобороны РФ по поводу Каховской ГЭС. Здесь можем заявить о преднамеренной диверсии со стороны Украины, которая может повлечь тяжелые последствия для десятков тысяч жителей Херсонской области», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что диверсия со стороны Киева была направлена на то, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, он связал ее с отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...