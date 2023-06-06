Кремль предупредил Украину о последствиях диверсии на Каховской ГЭС

Кремль: диверсия на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления ВСУ

06 июня 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин получает доклады о ситуации с Каховской ГЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Президент РФ Владимир Путин знает о преднамеренной диверсии на Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС), целью. ЧП, которое в Кремле связали с отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ, может повлечь тяжелые последствия для жителей Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Владимир] Путин получает доклады от Минобороны РФ по поводу Каховской ГЭС. Здесь можем заявить о преднамеренной диверсии со стороны Украины, которая может повлечь тяжелые последствия для десятков тысяч жителей Херсонской области», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что диверсия со стороны Киева была направлена на то, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, он связал ее с отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин знает о преднамеренной диверсии на Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС), целью. ЧП, которое в Кремле связали с отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ, может повлечь тяжелые последствия для жителей Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Владимир] Путин получает доклады от Минобороны РФ по поводу Каховской ГЭС. Здесь можем заявить о преднамеренной диверсии со стороны Украины, которая может повлечь тяжелые последствия для десятков тысяч жителей Херсонской области», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что диверсия со стороны Киева была направлена на то, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, он связал ее с отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ.