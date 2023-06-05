Жители пожаловались Артюхову на высокую разницу в стоимости билетов в городах ЯНАО

06 июня 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Жители пожаловались губернатору на высокую стоимость билетов из Нового Уренгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители ЯНАО пожаловались губернатору региона Дмитрию Артюхову на разницу в стоимости авиабилетов в городах округа. Как написали горожане в telegram-канале главы, в Новом Уренгое по сравнению с Надымом билеты дороже на десятки тысяч рублей. «Подскажите, а что за бешеные цены на самолеты в Тюмень? 15 тысяч минимальная цена, а на четверг-пятницу цена вообще 38—45 тысяч! При этом из Надыма цена фиксированная — 7 650 рублей. Чем Новый Уренгой хуже? Почему, чтобы детей вывезти на землю, мы должны платить в несколько раз больше?» — написала Юлия. Жители округа поддержали автора в комментариях и в других чатах. Однако некоторые пользователи предложили обратиться в другие инстанции и ведомства. «А зачем? И так нормально же! У нас лучше будут по два раза менять асфальт в одном и том же месте!» — написала автор с ником Маня. «Этот вопрос уж точно не сюда. Город цены не устанавливает», — отметил Юрий Денисов. В авиакомпании «Ямал» ответили, что рейс по направлению Новый Уренгой—Тюмень является коммерческим. Авиакомпания устанавливает стоимость билетов самостоятельно. «Мы всегда призываем наших пассажиров в сезон отпусков, праздников и каникул планировать свои поездки заранее, так как желающих улететь действительно много и стоимость билетов ближе к дате вылета может меняться», — уточнили там. Ранее сообщалось, что жители округа нашли способ, как сэкономить на авиабилетах. Ямальцы рассказали, что выгоднее вылетать в отпуск из маленьких городов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО пожаловались губернатору региона Дмитрию Артюхову на разницу в стоимости авиабилетов в городах округа. Как написали горожане в telegram-канале главы, в Новом Уренгое по сравнению с Надымом билеты дороже на десятки тысяч рублей. «Подскажите, а что за бешеные цены на самолеты в Тюмень? 15 тысяч минимальная цена, а на четверг-пятницу цена вообще 38—45 тысяч! При этом из Надыма цена фиксированная — 7 650 рублей. Чем Новый Уренгой хуже? Почему, чтобы детей вывезти на землю, мы должны платить в несколько раз больше?» — написала Юлия. Жители округа поддержали автора в комментариях и в других чатах. Однако некоторые пользователи предложили обратиться в другие инстанции и ведомства. «А зачем? И так нормально же! У нас лучше будут по два раза менять асфальт в одном и том же месте!» — написала автор с ником Маня. «Этот вопрос уж точно не сюда. Город цены не устанавливает», — отметил Юрий Денисов. В авиакомпании «Ямал» ответили, что рейс по направлению Новый Уренгой—Тюмень является коммерческим. Авиакомпания устанавливает стоимость билетов самостоятельно. «Мы всегда призываем наших пассажиров в сезон отпусков, праздников и каникул планировать свои поездки заранее, так как желающих улететь действительно много и стоимость билетов ближе к дате вылета может меняться», — уточнили там. Ранее сообщалось, что жители округа нашли способ, как сэкономить на авиабилетах. Ямальцы рассказали, что выгоднее вылетать в отпуск из маленьких городов.