Челябинского поджигателя военкомата отправили в СИЗО

Студента, пытавшегося поджечь военкомат в Аше (Челябинская область), 6 июня отправили в СИЗО на два месяца. Об избрании студенту меры пресечения URA.RU сообщили в пресс-службе Ашинского городского суда.
«Избрана мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ („Покушение на преступление“) и части 1 статьи 205 УК РФ („Террористический акт“)», — сообщили URA.RU в суде.
В ночь на 4 июня 17-летний студент колледжа бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в здание военкомата Аши. Молодого человека задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции.
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