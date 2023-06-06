Челябинского поджигателя военкомата отправили в СИЗО

06 июня 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Молодого человека отправили в СИЗО до 4 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студента, пытавшегося поджечь военкомат в Аше (Челябинская область), 6 июня отправили в СИЗО на два месяца. Об избрании студенту меры пресечения URA.RU сообщили в пресс-службе Ашинского городского суда. «Избрана мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ („Покушение на преступление“) и части 1 статьи 205 УК РФ („Террористический акт“)», — сообщили URA.RU в суде. В ночь на 4 июня 17-летний студент колледжа бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в здание военкомата Аши. Молодого человека задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции.

Студента, пытавшегося поджечь военкомат в Аше (Челябинская область), 6 июня отправили в СИЗО на два месяца. Об избрании студенту меры пресечения URA.RU сообщили в пресс-службе Ашинского городского суда. «Избрана мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ („Покушение на преступление“) и части 1 статьи 205 УК РФ („Террористический акт“)», — сообщили URA.RU в суде. В ночь на 4 июня 17-летний студент колледжа бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в здание военкомата Аши. Молодого человека задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции.