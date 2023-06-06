Челябинского поджигателя военкомата отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, аукцион, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, арбитраж, преступление, молоток судьи, судейский молоток, торги
Молодого человека отправили в СИЗО до 4 августа Фото:

Студента, пытавшегося поджечь военкомат в Аше (Челябинская область), 6 июня отправили в СИЗО на два месяца. Об избрании студенту меры пресечения URA.RU сообщили в пресс-службе Ашинского городского суда.

«Избрана мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ („Покушение на преступление“) и части 1 статьи 205 УК РФ („Террористический акт“)», — сообщили URA.RU в суде.

В ночь на 4 июня 17-летний студент колледжа бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в здание военкомата Аши. Молодого человека задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студента, пытавшегося поджечь военкомат в Аше (Челябинская область), 6 июня отправили в СИЗО на два месяца. Об избрании студенту меры пресечения URA.RU сообщили в пресс-службе Ашинского городского суда. «Избрана мера пресечения в виде взятия под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ („Покушение на преступление“) и части 1 статьи 205 УК РФ („Террористический акт“)», — сообщили URA.RU в суде. В ночь на 4 июня 17-летний студент колледжа бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в здание военкомата Аши. Молодого человека задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...