04 июня 2023

Baza: ФСБ задержала поджигателя военкомата в Челябинской области

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
В отношении задержанного возбудили уголовные дела о терроризме и диверсии Фото:

Студент пытался поджечь военкомат в городе Аша (Челябинская область) в ночь на 4 июня. Молодого человека задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции.

«В ночь на 4 июня 17-летний студент колледжа бросил бутылку с „коктейлем Молотова“ в здание городского военкомата Аши. Дежурные охранники задержать парня не успели, но в тот же день на него вышли сотрудники ФСБ. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и диверсии», — пишет издание Baza.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненный соответственно. В правоохранительных органах от комментариев воздержались.

Накануне стало известно об аналогичном задержании в Магнитогорске: помимо попытки поджечь военкомат, местный житель пытался совершить диверсию на железной дороге. Злоумышленник выполнял задание украинских спецслужб и действовал за вознаграждение.

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Студент пытался поджечь военкомат в городе Аша (Челябинская область) в ночь на 4 июня. Молодого человека задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции. «В ночь на 4 июня 17-летний студент колледжа бросил бутылку с „коктейлем Молотова“ в здание городского военкомата Аши. Дежурные охранники задержать парня не успели, но в тот же день на него вышли сотрудники ФСБ. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и диверсии», — пишет издание Baza. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненный соответственно. В правоохранительных органах от комментариев воздержались. Накануне стало известно об аналогичном задержании в Магнитогорске: помимо попытки поджечь военкомат, местный житель пытался совершить диверсию на железной дороге. Злоумышленник выполнял задание украинских спецслужб и действовал за вознаграждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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