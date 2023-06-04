Baza: ФСБ задержала поджигателя военкомата в Челябинской области

05 июня 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В отношении задержанного возбудили уголовные дела о терроризме и диверсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студент пытался поджечь военкомат в городе Аша (Челябинская область) в ночь на 4 июня. Молодого человека задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции. «В ночь на 4 июня 17-летний студент колледжа бросил бутылку с „коктейлем Молотова“ в здание городского военкомата Аши. Дежурные охранники задержать парня не успели, но в тот же день на него вышли сотрудники ФСБ. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и диверсии», — пишет издание Baza. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненный соответственно. В правоохранительных органах от комментариев воздержались. Накануне стало известно об аналогичном задержании в Магнитогорске: помимо попытки поджечь военкомат, местный житель пытался совершить диверсию на железной дороге. Злоумышленник выполнял задание украинских спецслужб и действовал за вознаграждение.

Студент пытался поджечь военкомат в городе Аша (Челябинская область) в ночь на 4 июня. Молодого человека задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции. «В ночь на 4 июня 17-летний студент колледжа бросил бутылку с „коктейлем Молотова“ в здание городского военкомата Аши. Дежурные охранники задержать парня не успели, но в тот же день на него вышли сотрудники ФСБ. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и диверсии», — пишет издание Baza. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и пожизненный соответственно. В правоохранительных органах от комментариев воздержались. Накануне стало известно об аналогичном задержании в Магнитогорске: помимо попытки поджечь военкомат, местный житель пытался совершить диверсию на железной дороге. Злоумышленник выполнял задание украинских спецслужб и действовал за вознаграждение.