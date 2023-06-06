В Курганской области умерла беременная женщина, не поехавшая в роддом за 150 км

В Шадринском округе умерла многодетная мать, беременная шестым ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринском округе Курганской области умерла беременная женщина, оставив пятерых детей сиротами. У многодетной матери были проблемы со здоровьем, но по какой-то причине она не поехала на обследование и родоразрешение в Курган. Когда ей стало плохо, вызвали скорую. Прибывший медик лишь констатировал смерть матери и плода, рассказал URA.RU источник, близкий к медицинской сфере.

«В деревне Ермаково Шадринского района умерла женщина 1986 года рождения, беременная шестым ребенком. У нее было заболевание, и ей выписали направление на обследование в Курган, но по каким-то причинам она не поехала: возможно, детей не с кем было оставить, либо тяжело ехать за 150 км, проблемы с транспортом или деньгами… Когда состояние здоровья ухудшилось, вызвали скорую, но было уже поздно», — рассказал источник.

Местные жители считают, что медикам следовало пристальнее следить за беременной многодетной матерью. Семья не состояла на учете, женщина была непьющая, претензий по воспитанию и содержанию детей к ней не возникало.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что точная причина смерти беременной будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. «Во время беременности женщина находилась под наблюдением врачей. Пациентке 30 мая было выдано направление на родоразрешение в перинатальный центр. В медицинское учреждение она не приехала. По причине ухудшения состояния 4 июня была вызвана скорая помощь. Медицинские работники прибыли, к сожалению, женщина уже была мертва, сердцебиение плода также не прослушивалось», — ответили в ведомстве. В депздраве уточнили, что неотложную медпомощь жителям деревни Ермаково временно оказывает фельдшер ФАПа села Красная Звезда, также в село по графику выезжает мобильный ФАП. Скорая медицинская помощь осуществляется в круглосуточном режиме. По информации главного управления социальной защиты населения, семья не состояла в банке данных как находящаяся в социально-опасном положении.

Ранее URA.RU писало, что беременных Шадринска отправляют рожать за 150 км от дома. В депздраве тогда ответили, что в перинатальный центр направляют пациенток, у которых есть риск тяжелой патологии.