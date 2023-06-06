В Екатеринбург тайно прилетел новый генконсул Великобритании

В Кольцово из Москвы прилетел новый генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, который плотно связан с работой английской разведки MI6 на Ближнем Востоке и в Африке. Дипломата заметили очевидцы.
«Дипломат с багажом прилетел в Кольцово. Его встречала заместитель генконсула Виктория Кларк на машине с красными номерами», — рассказал собеседник агентства.
По предварительной информации, Котеча пришел на смену Ричарду Дьюэллу, который улетел из Екатеринбурга весной. Работа Котечи с 2015 года была плотно связана с деятельностью разведки Великобритании в некоторых странах Ближнего Востока и Африки, о чем дипломат упоминал в социальных сетях.
URA.RU обратилось в дипломатическое представительство Великобритании. Ответ на момент публикации не поступил.
Ричард Дьюэлл официально объявил о своем уходе с должности 31 марта. Дипломат заявил, что устанавливал «крепкие связи» с жителями региона.
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