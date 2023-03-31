Дипломат из страны НАТО заявил о связях в Свердловской области

Генконсул Ричард Дьюэлл: у Великобритании есть крепкие связи со свердловчанами

31 марта 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Ричард Дьюэлл попрощался с Екатеринбургом Фото: Размик Закарян © URA.RU Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл выразил уверенность, что представители его родной страны имеют крепкие связи со свердловчанами, и попрощался с регионом, официально заявив об уходе с должности. Соответствующее видеообращение опубликовано в соцсетях дипломата. «Меня впечатляет, насколько прочные связи между Великобританией и людьми в этом регионе», — говорится в обращении Дьюэлла, опубликованном в его соцсетях. Дипломат подчеркнул, что он и его семья чувствовали себя в Екатеринбурге как дома. Дьюэлл попрощался со свердловчанами и официально сообщил об отъезде из города. Ранее URA.RU сообщало об отъезде дипломата из города. Источник URA.RU рассказывал о проблемах генконсула в регионе, однако в посольстве Великобритании отмечали, что его работа в Екатеринбурге была успешной, а отъезд связан с переходом на новую должность. Дипломат покинет Екатеринбург 31 марта.

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл выразил уверенность, что представители его родной страны имеют крепкие связи со свердловчанами, и попрощался с регионом, официально заявив об уходе с должности. Соответствующее видеообращение опубликовано в соцсетях дипломата. «Меня впечатляет, насколько прочные связи между Великобританией и людьми в этом регионе», — говорится в обращении Дьюэлла, опубликованном в его соцсетях. Дипломат подчеркнул, что он и его семья чувствовали себя в Екатеринбурге как дома. Дьюэлл попрощался со свердловчанами и официально сообщил об отъезде из города. Ранее URA.RU сообщало об отъезде дипломата из города. Источник URA.RU рассказывал о проблемах генконсула в регионе, однако в посольстве Великобритании отмечали, что его работа в Екатеринбурге была успешной, а отъезд связан с переходом на новую должность. Дипломат покинет Екатеринбург 31 марта.