Байден сообщил о планах США после прорыва на Каховской ГЭС Байден: США будут помогать Украине после разрушения Каховской ГЭС 07 июня 2023 в 00:37 Размер текста - 17 + Джо Байден заявил о готовности помочь Украине в связи с разрушением Каховской ГЭС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Вашингтон поможет Киеву после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — сказал Байден, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, что он скажет российской стороне из-за происшествия на Каховской ГЭС. Каховская дамба пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что ЧП может повлечь тяжелые последствия для жителей Херсонской области. Вашингтон поможет Киеву после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — сказал Байден, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, что он скажет российской стороне из-за происшествия на Каховской ГЭС. Каховская дамба пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что ЧП может повлечь тяжелые последствия для жителей Херсонской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям