Байден сообщил о планах США после прорыва на Каховской ГЭС

Вашингтон поможет Киеву после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — сказал Байден, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, что он скажет российской стороне из-за происшествия на Каховской ГЭС.
Каховская дамба пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что ЧП может повлечь тяжелые последствия для жителей Херсонской области.
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