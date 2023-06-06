06 июня 2023

Байден сообщил о планах США после прорыва на Каховской ГЭС

Байден: США будут помогать Украине после разрушения Каховской ГЭС
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил о готовности помочь Украине в связи с разрушением Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Вашингтон поможет Киеву после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — сказал Байден, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, что он скажет российской стороне из-за происшествия на Каховской ГЭС.

Каховская дамба пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что ЧП может повлечь тяжелые последствия для жителей Херсонской области.

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Вашингтон поможет Киеву после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил президент США Джо Байден. «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — сказал Байден, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, что он скажет российской стороне из-за происшествия на Каховской ГЭС. Каховская дамба пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что ЧП может повлечь тяжелые последствия для жителей Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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