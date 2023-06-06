В Нижневартовске (ХМАО) водитель автомобиля сбил человека на самокате. Информация об этом опубликована в социальных сетях.
«На ул. Интернациональной в районе пожарной части на выезде со двора сбили самокатчика», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах, опубликованных в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс — службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Очевидцы рассказали, что с места происшествия его увезли на машине реанимации.
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