В Нижневартовске автомобиль сбил самокатчика. Видео

07 июня 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что на месте происшествия работают ГИБДД и скорая помощь Фото: Московец Илья © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) водитель автомобиля сбил человека на самокате. Информация об этом опубликована в социальных сетях. «На ул. Интернациональной в районе пожарной части на выезде со двора сбили самокатчика», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах, опубликованных в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс — службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Очевидцы рассказали, что с места происшествия его увезли на машине реанимации.

В Нижневартовске (ХМАО) водитель автомобиля сбил человека на самокате. Информация об этом опубликована в социальных сетях. «На ул. Интернациональной в районе пожарной части на выезде со двора сбили самокатчика», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах, опубликованных в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс — службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Очевидцы рассказали, что с места происшествия его увезли на машине реанимации.