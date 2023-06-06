06 июня 2023
05 июня 2023

В Нижневартовске автомобиль сбил самокатчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, проезжая часть, дежурство, полиция, город, гибдд, инспектор дпс, дорога, автомобили, автомобильный поток, дорожная безопасность
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что на месте происшествия работают ГИБДД и скорая помощь Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель автомобиля сбил человека на самокате. Информация об этом опубликована в социальных сетях.

«На ул. Интернациональной в районе пожарной части на выезде со двора сбили самокатчика», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах, опубликованных в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс — службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Очевидцы рассказали, что с места происшествия его увезли на машине реанимации.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель автомобиля сбил человека на самокате. Информация об этом опубликована в социальных сетях. «На ул. Интернациональной в районе пожарной части на выезде со двора сбили самокатчика», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах, опубликованных в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс — службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Сургуте в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Очевидцы рассказали, что с места происшествия его увезли на машине реанимации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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