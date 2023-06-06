06 июня 2023

Американский журналист Карлсон назвал возможного виновника в подрыве ГЭС Каховки

Американский журналист Карлсон назвал украинцев возможными виновниками в подрыве ГЭС Каховки
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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., плотина, пороги, большая сатка
Такер Карлсон считает, что подрыв дамбы плохо повлияет на репутацию Украины Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Военнослужащие Украины (ВСУ) могли подорвать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своем новом шоу в Twitter.

«Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали. Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью „Северный поток“ — российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», — сказал Карлсон в эфире своего нового шоу в соцсети. Трансляция которого велась в Twitter. По его словам, подрыв станции может быть плохим развитием событий для Украины.

Подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В Минобороны заявили, что Украина нанесла удар по водохранилищу из-за провала в контрнаступлении, сообщает МК. Кремль предупредил Киев о последствиях диверсии. В частности, США не могут уверенно сказать об ответственных за подрыв Каховской ГЭС, передает телеканал 360.

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Военнослужащие Украины (ВСУ) могли подорвать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своем новом шоу в Twitter. «Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали. Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью „Северный поток“ — российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», — сказал Карлсон в эфире своего нового шоу в соцсети. Трансляция которого велась в Twitter. По его словам, подрыв станции может быть плохим развитием событий для Украины. Подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В Минобороны заявили, что Украина нанесла удар по водохранилищу из-за провала в контрнаступлении, сообщает МК. Кремль предупредил Киев о последствиях диверсии. В частности, США не могут уверенно сказать об ответственных за подрыв Каховской ГЭС, передает телеканал 360.
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