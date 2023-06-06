06 июня 2023
05 июня 2023

Житель ЯНАО убил кулаком вахтовика из Башкирии

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Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург, следователи, чп, полиция, оперативная группа, чрезвычайное происшествие, следственная группа, оперативники
В Новом Уренгое от падения в результате драки погиб рабочий-вахтовик Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель вступил в словесную перепалку с рабочим-вахтовиком из Башкирии. В результате конфликта, переросшего в драку, последний получил удар кулаком, от которого упал затылком на бетонную плиту и умер, сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета.

«В Новом Уренгое 28 мая в маршрутном автобусе произошел конфликт между рабочим-вахтовиком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и местным жителем, 1974 года рождения. Возле здания вокзала их словесная ссора переросла в драку, в ходе которой местный житель нанес мужчине один удар кулаком в область лица, потерпевший упал на спину, ударившись головой, телом об асфальто-бетонное покрытие», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

В результате падения, потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, приведшую к его смерти. В отношении жителя Нового Уренгоя возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель вступил в словесную перепалку с рабочим-вахтовиком из Башкирии. В результате конфликта, переросшего в драку, последний получил удар кулаком, от которого упал затылком на бетонную плиту и умер, сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета. «В Новом Уренгое 28 мая в маршрутном автобусе произошел конфликт между рабочим-вахтовиком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и местным жителем, 1974 года рождения. Возле здания вокзала их словесная ссора переросла в драку, в ходе которой местный житель нанес мужчине один удар кулаком в область лица, потерпевший упал на спину, ударившись головой, телом об асфальто-бетонное покрытие», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. В результате падения, потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, приведшую к его смерти. В отношении жителя Нового Уренгоя возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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