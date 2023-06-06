Житель ЯНАО убил кулаком вахтовика из Башкирии

В Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель вступил в словесную перепалку с рабочим-вахтовиком из Башкирии. В результате конфликта, переросшего в драку, последний получил удар кулаком, от которого упал затылком на бетонную плиту и умер, сообщает пресс-служба окружного управления следственного комитета.
«В Новом Уренгое 28 мая в маршрутном автобусе произошел конфликт между рабочим-вахтовиком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и местным жителем, 1974 года рождения. Возле здания вокзала их словесная ссора переросла в драку, в ходе которой местный житель нанес мужчине один удар кулаком в область лица, потерпевший упал на спину, ударившись головой, телом об асфальто-бетонное покрытие», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
В результате падения, потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, приведшую к его смерти. В отношении жителя Нового Уренгоя возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.