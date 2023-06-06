06 июня 2023

Звезда сериала «Универ» Ярушин проведет акцию на челябинском озере

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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, природа, внутренний туризм, вода, туризм, экология, озеро тургояк
Берега Тургояка очистят от мусора Фото:

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Универ» Стас Ярушин станет амбассадором масштабной акции «Вода России» в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

«9 июня на озере Тургояк состоится „Зеленый фестиваль“, запланированы экологические мастер-классы, конкурсы, выступления творческой молодежи. По всему региону пройдет масштабная акция „Вода России“ по очистке прибрежной территории водных объектов. В этом году амбассадором акции стал актер, шоумен, телеведущий, певец, продюсер, блогер Станислав Ярушин», — заявили в пресс-службе.

Акция «Вода России» пройдет в рамках Второго экологического водного форума Южного Урала, который откроется 8 июня. В Челябинске состоится пленарное заседание, будут работать тематические площадки.

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Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Универ» Стас Ярушин станет амбассадором масштабной акции «Вода России» в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии региона. «9 июня на озере Тургояк состоится „Зеленый фестиваль“, запланированы экологические мастер-классы, конкурсы, выступления творческой молодежи. По всему региону пройдет масштабная акция „Вода России“ по очистке прибрежной территории водных объектов. В этом году амбассадором акции стал актер, шоумен, телеведущий, певец, продюсер, блогер Станислав Ярушин», — заявили в пресс-службе. Акция «Вода России» пройдет в рамках Второго экологического водного форума Южного Урала, который откроется 8 июня. В Челябинске состоится пленарное заседание, будут работать тематические площадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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