Звезда сериала «Универ» Ярушин проведет акцию на челябинском озере

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Универ» Стас Ярушин станет амбассадором масштабной акции «Вода России» в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.
«9 июня на озере Тургояк состоится „Зеленый фестиваль“, запланированы экологические мастер-классы, конкурсы, выступления творческой молодежи. По всему региону пройдет масштабная акция „Вода России“ по очистке прибрежной территории водных объектов. В этом году амбассадором акции стал актер, шоумен, телеведущий, певец, продюсер, блогер Станислав Ярушин», — заявили в пресс-службе.
Акция «Вода России» пройдет в рамках Второго экологического водного форума Южного Урала, который откроется 8 июня. В Челябинске состоится пленарное заседание, будут работать тематические площадки.
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