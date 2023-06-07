В длинные выходные челябинцев научат танцевать по-народному и валять валенки

Праздничные мероприятия начнутся уже 10 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В длинные выходные с 10 по 12 июня для жителей Челябинска подготовлена большая праздничная программа, посвященная Дню России. URA.RU подготовило анонс событий, которые состоятся в столице региона.

Первые мероприятия начнутся 10 июня и пройдут по районам. В 13:00 в Ленинском районе состоится велопробег «Вперед, Россия!», маршрут которого пройдет от ЖК «Смолинский» до ДК ЧТПЗ. В 16 часов 10 июня в ДК ЧМК пройдет праздничный концерт для жителей Металлургического района, а на стадионе «Локомотив» состоится футбольный турнир среди учеников спортивных школ.

Также челябинцы смогут сдать нормы ГТО. Акцию «Готов к труду и обороне» проведут 10 и 11 июня на площадках Дворца спорта «Динамо», Дворца детского творчества и гимназии № 100. В праздничный день 12 июня сдачи ГТО не будет, зато возможность сдать нормы появится 14 июня.

«В городском саду имени Пушкина 12 июня с 12 по 15 часов пройдет концертная программа «Это Родина моя …». Синхронно с ним с 12 по 15 часов в парке «Сад Победы будет идти праздничный концерт «Россия в моем сердце». С 14 по 17 часов в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина — концертная программа «Мы — Россия»», — рассказал URA.RU начальник управления общественных связей областного правительства Дмитрий Семенов.

На главной пешеходной зоне Челябинска, Кировке, 12 июня с 15 по 18 часов состоится фестиваль русской культуры, на котором выступят лучшие народные коллективы Челябинской области. В программе — театральные и музыкальные постановки, хороводы, изучение приемов вышивки, валяния из шерсти, мастер-классы по народным танцам. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечит фольклорная группа «UZORITSA» из Уфы.

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