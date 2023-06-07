Учителя рассказали о свердловском срочнике, погибшем под обстрелом ВСУ. Фото

Память о погибшем в Белгороде Кирилле Максакове будет увековечена в музее Краснотурьинска

07 июня 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Кирилл Максаков был призван в армию в конце прошлого года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Кирилл Максаков из Краснотурьинска был добрым, отзывчивым парнем, который всегда помогал другим. Молодой человек был призван в армию и погиб под обстрелом ВСУ в Белгороде. Память о нем будет увековечена в военно-патриотическом музее краснотурьинского политехникума, о нем расскажут другим ученикам, заявила URA.RU директор учебного заведения Надежда Ветчинникова. «Кирилл учился у нас на автомеханика, потом на сварщика. Он был спокойным, доброжелательным, отзывчивым, помогал слабым, уважал учителей. После окончания техникума устроился на работу, и там его очень хвалили. Когда нам в техникуме потребовались рабочие кадры, мы обратились к Кириллу, и он стал линейным экспертом на выпускных группах. Мальчик, которого он готовил, потом занял первое место на конкурсе юниоров», — рассказала Ветчинникова. Педагог добавила, что память о Кирилле будет увековечена в музее политехникума. «У нас музей военно-патриотического направления: ведем историю, начиная с Великой Отечественной войны. Кирилл — четвертый наш выпускник, который погиб за время спецоперации. Подвиг каждого нашего ученика мы увековечиваем на отдельном стенде, собираем всю информацию, фотографии, потом показываем на уроках истории и обществознания. Чтобы ребята понимали: если не мы встанем на защиту нашей Родины — то кто?» — говорит педагог. Директор рассказала, что кроме их выпускников сейчас на СВО находится замдиректора по воспитательной работе политехникума Михаил Куштанов, который ушел добровольцем. «Он сам взял повестку, утром пришел и сказал мне — завтра ухожу. Сидели все тут, ревели. С другой стороны, когда мы понимаем, что вокруг нас такие люди — наверное, мы в очень надежных руках. Особенно нам, как женщинам, это очень важно понимать», — отметила Надежда Ветчинникова. О гибели трех уральских срочников под обстрелами ВСУ в Белгородской области сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Еще семеро получили ранения. Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, и в конце апреля были отправлены под Белгород. Солдаты не принимали участие в боевых действиях, подчеркнула омбудсмен. Кирилла Максакова запомнят как доброго и отзывчивого парня Фото: соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кирилл Максаков из Краснотурьинска был добрым, отзывчивым парнем, который всегда помогал другим. Молодой человек был призван в армию и погиб под обстрелом ВСУ в Белгороде. Память о нем будет увековечена в военно-патриотическом музее краснотурьинского политехникума, о нем расскажут другим ученикам, заявила URA.RU директор учебного заведения Надежда Ветчинникова. «Кирилл учился у нас на автомеханика, потом на сварщика. Он был спокойным, доброжелательным, отзывчивым, помогал слабым, уважал учителей. После окончания техникума устроился на работу, и там его очень хвалили. Когда нам в техникуме потребовались рабочие кадры, мы обратились к Кириллу, и он стал линейным экспертом на выпускных группах. Мальчик, которого он готовил, потом занял первое место на конкурсе юниоров», — рассказала Ветчинникова. Педагог добавила, что память о Кирилле будет увековечена в музее политехникума. «У нас музей военно-патриотического направления: ведем историю, начиная с Великой Отечественной войны. Кирилл — четвертый наш выпускник, который погиб за время спецоперации. Подвиг каждого нашего ученика мы увековечиваем на отдельном стенде, собираем всю информацию, фотографии, потом показываем на уроках истории и обществознания. Чтобы ребята понимали: если не мы встанем на защиту нашей Родины — то кто?» — говорит педагог. Директор рассказала, что кроме их выпускников сейчас на СВО находится замдиректора по воспитательной работе политехникума Михаил Куштанов, который ушел добровольцем. «Он сам взял повестку, утром пришел и сказал мне — завтра ухожу. Сидели все тут, ревели. С другой стороны, когда мы понимаем, что вокруг нас такие люди — наверное, мы в очень надежных руках. Особенно нам, как женщинам, это очень важно понимать», — отметила Надежда Ветчинникова. О гибели трех уральских срочников под обстрелами ВСУ в Белгородской области сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Еще семеро получили ранения. Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, и в конце апреля были отправлены под Белгород. Солдаты не принимали участие в боевых действиях, подчеркнула омбудсмен.