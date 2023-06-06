Трое срочников из Екатеринбурга погибли под обстрелами ВСУ

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погибли трое срочников, служивших до этого в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые. Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, в конце апреля их отправили в Белгородскую область», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В числе срочников погиб уроженец Краснотурьинска Кирилл Максаков. Его похоронят с почестями.
Мерлякова подчеркнула, что срочники не участвовали в боевых действиях. Они стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ, как и мирные жители. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение связаться с больницей Белгорода и доставить раненых солдат в Свердловскую область, если это возможно.
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