Трое срочников из Екатеринбурга погибли под обстрелами ВСУ

06 июня 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Погибший свердловчанин будет похоронен с почестями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погибли трое срочников, служивших до этого в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые. Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, в конце апреля их отправили в Белгородскую область», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В числе срочников погиб уроженец Краснотурьинска Кирилл Максаков. Его похоронят с почестями. Мерлякова подчеркнула, что срочники не участвовали в боевых действиях. Они стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ, как и мирные жители. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение связаться с больницей Белгорода и доставить раненых солдат в Свердловскую область, если это возможно.

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погибли трое срочников, служивших до этого в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые. Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, в конце апреля их отправили в Белгородскую область», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В числе срочников погиб уроженец Краснотурьинска Кирилл Максаков. Его похоронят с почестями. Мерлякова подчеркнула, что срочники не участвовали в боевых действиях. Они стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ, как и мирные жители. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение связаться с больницей Белгорода и доставить раненых солдат в Свердловскую область, если это возможно.