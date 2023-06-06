Трое срочников из Екатеринбурга погибли под обстрелами ВСУ

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Погибший свердловчанин будет похоронен с почестями Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погибли трое срочников, служивших до этого в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые. Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, в конце апреля их отправили в Белгородскую область», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В числе срочников погиб уроженец Краснотурьинска Кирилл Максаков. Его похоронят с почестями.

Мерлякова подчеркнула, что срочники не участвовали в боевых действиях. Они стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ, как и мирные жители. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение связаться с больницей Белгорода и доставить раненых солдат в Свердловскую область, если это возможно.

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В Белгородской области при обстреле со стороны Украины погибли трое срочников, служивших до этого в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые. Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, в конце апреля их отправили в Белгородскую область», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В числе срочников погиб уроженец Краснотурьинска Кирилл Максаков. Его похоронят с почестями. Мерлякова подчеркнула, что срочники не участвовали в боевых действиях. Они стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ, как и мирные жители. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение связаться с больницей Белгорода и доставить раненых солдат в Свердловскую область, если это возможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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