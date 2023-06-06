Жительниц Тюмени приглашают на службу по контракту, заманивая выплатой в полмиллиона рублей

Тюменкам, заключившим контракты о военной службе, готовы сразу же выплатить 500 000 рублей

07 июня 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

На службу готовы взять женщин в возрасте до 47 лет, имеющих медобразование Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительницам Тюмени предлагают заключать контракты о прохождении военной службы, обещая в течение суток выплатить им 500 000 рублей. Такая вакансия размещена одной из компаний на популярном сайте объявлений. «Федеральная организация набирает сотрудников на контрактную службу. Кроме мужчин берем и женщин: с медицинским образованием, до 47 лет, военный билет не обязателен. Вы получаете единоразовую выплату по факту подписания контракта с Министерством Обороны РФ, в размере 695 тысяч рублей, в том числе — 500 000 от организации (в течение одних рабочих суток)», — говорится в вакансии на сайте объявлений. Помимо денег будущем контрактницам предлагают зарплаты от 125 до 350 тысяч рублей в месяц, бесплатную экипировку, питание, медицинское обслуживание и отпуск два раза в год. Отдельно подчеркивается, что в ряды контрактников готовы взять граждан с погашенными судимостями и любым количеством долгов. URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области с вопросом о том, сколько тюменок выразили желание заключить контракты с Минобороны без посредников. Ответ ожидается.

Жительницам Тюмени предлагают заключать контракты о прохождении военной службы, обещая в течение суток выплатить им 500 000 рублей. Такая вакансия размещена одной из компаний на популярном сайте объявлений. «Федеральная организация набирает сотрудников на контрактную службу. Кроме мужчин берем и женщин: с медицинским образованием, до 47 лет, военный билет не обязателен. Вы получаете единоразовую выплату по факту подписания контракта с Министерством Обороны РФ, в размере 695 тысяч рублей, в том числе — 500 000 от организации (в течение одних рабочих суток)», — говорится в вакансии на сайте объявлений. Помимо денег будущем контрактницам предлагают зарплаты от 125 до 350 тысяч рублей в месяц, бесплатную экипировку, питание, медицинское обслуживание и отпуск два раза в год. Отдельно подчеркивается, что в ряды контрактников готовы взять граждан с погашенными судимостями и любым количеством долгов. URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области с вопросом о том, сколько тюменок выразили желание заключить контракты с Минобороны без посредников. Ответ ожидается.