06 июня 2023

Жительниц Тюмени приглашают на службу по контракту, заманивая выплатой в полмиллиона рублей

Тюменкам, заключившим контракты о военной службе, готовы сразу же выплатить 500 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, женщина в форме, женщина в армии, мобилизованный
На службу готовы взять женщин в возрасте до 47 лет, имеющих медобразование Фото:

Жительницам Тюмени предлагают заключать контракты о прохождении военной службы, обещая в течение суток выплатить им 500 000 рублей. Такая вакансия размещена одной из компаний на популярном сайте объявлений.

«Федеральная организация набирает сотрудников на контрактную службу. Кроме мужчин берем и женщин: с медицинским образованием, до 47 лет, военный билет не обязателен. Вы получаете единоразовую выплату по факту подписания контракта с Министерством Обороны РФ, в размере 695 тысяч рублей, в том числе — 500 000 от организации (в течение одних рабочих суток)», — говорится в вакансии на сайте объявлений.

Помимо денег будущем контрактницам предлагают зарплаты от 125 до 350 тысяч рублей в месяц, бесплатную экипировку, питание, медицинское обслуживание и отпуск два раза в год. Отдельно подчеркивается, что в ряды контрактников готовы взять граждан с погашенными судимостями и любым количеством долгов.

URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области с вопросом о том, сколько тюменок выразили желание заключить контракты с Минобороны без посредников. Ответ ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницам Тюмени предлагают заключать контракты о прохождении военной службы, обещая в течение суток выплатить им 500 000 рублей. Такая вакансия размещена одной из компаний на популярном сайте объявлений. «Федеральная организация набирает сотрудников на контрактную службу. Кроме мужчин берем и женщин: с медицинским образованием, до 47 лет, военный билет не обязателен. Вы получаете единоразовую выплату по факту подписания контракта с Министерством Обороны РФ, в размере 695 тысяч рублей, в том числе — 500 000 от организации (в течение одних рабочих суток)», — говорится в вакансии на сайте объявлений. Помимо денег будущем контрактницам предлагают зарплаты от 125 до 350 тысяч рублей в месяц, бесплатную экипировку, питание, медицинское обслуживание и отпуск два раза в год. Отдельно подчеркивается, что в ряды контрактников готовы взять граждан с погашенными судимостями и любым количеством долгов. URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области с вопросом о том, сколько тюменок выразили желание заключить контракты с Минобороны без посредников. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...