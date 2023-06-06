06 июня 2023

В Перми в День города хотят установить рекорд России по стоянию на гвоздях

© Служба новостей «URA.RU»
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Этнофестиваль Небо и Земля. Тюмень, йога, гвозди
Сотрудник «Пермских Терм» будет стоять на гвоздях более пяти часов Фото:

На празднике в честь 300-летия Перми 12 июня в «Пермских Термах» будут устанавливать рекорд России по стоянию на гвоздях на доске Садху. Пармастер термального комплекса планирует простоять на доске более пяти часов.

«Официальный рекорд России — 5 часов 45 минут. Он зафиксирован в книге рекордов России. Планирую простоять более пяти часов. Но фиксировать свой результат не буду. Моя цель — рассказать о пользе гвоздестояния для организма, как оно помогает расслабиться и наполнить организм силой и энергией», — рассказал сотрудник «Пермских терм» корреспонденту агентства.

Он также отметил, что за стоянием на гвоздях можно будет следить в режиме онлайн в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Тем, у кого нет досок, их будут выдавать. Для этого необходимо заранее сообщить организаторам о своем участии. Начало мероприятия в 10:30. За вход в термальный комплекс придется заплатить.

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На празднике в честь 300-летия Перми 12 июня в «Пермских Термах» будут устанавливать рекорд России по стоянию на гвоздях на доске Садху. Пармастер термального комплекса планирует простоять на доске более пяти часов. «Официальный рекорд России — 5 часов 45 минут. Он зафиксирован в книге рекордов России. Планирую простоять более пяти часов. Но фиксировать свой результат не буду. Моя цель — рассказать о пользе гвоздестояния для организма, как оно помогает расслабиться и наполнить организм силой и энергией», — рассказал сотрудник «Пермских терм» корреспонденту агентства. Он также отметил, что за стоянием на гвоздях можно будет следить в режиме онлайн в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Тем, у кого нет досок, их будут выдавать. Для этого необходимо заранее сообщить организаторам о своем участии. Начало мероприятия в 10:30. За вход в термальный комплекс придется заплатить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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