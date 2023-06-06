В Перми в День города хотят установить рекорд России по стоянию на гвоздях

07 июня 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Сотрудник «Пермских Терм» будет стоять на гвоздях более пяти часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU На празднике в честь 300-летия Перми 12 июня в «Пермских Термах» будут устанавливать рекорд России по стоянию на гвоздях на доске Садху. Пармастер термального комплекса планирует простоять на доске более пяти часов. «Официальный рекорд России — 5 часов 45 минут. Он зафиксирован в книге рекордов России. Планирую простоять более пяти часов. Но фиксировать свой результат не буду. Моя цель — рассказать о пользе гвоздестояния для организма, как оно помогает расслабиться и наполнить организм силой и энергией», — рассказал сотрудник «Пермских терм» корреспонденту агентства. Он также отметил, что за стоянием на гвоздях можно будет следить в режиме онлайн в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Тем, у кого нет досок, их будут выдавать. Для этого необходимо заранее сообщить организаторам о своем участии. Начало мероприятия в 10:30. За вход в термальный комплекс придется заплатить.

На празднике в честь 300-летия Перми 12 июня в «Пермских Термах» будут устанавливать рекорд России по стоянию на гвоздях на доске Садху. Пармастер термального комплекса планирует простоять на доске более пяти часов. «Официальный рекорд России — 5 часов 45 минут. Он зафиксирован в книге рекордов России. Планирую простоять более пяти часов. Но фиксировать свой результат не буду. Моя цель — рассказать о пользе гвоздестояния для организма, как оно помогает расслабиться и наполнить организм силой и энергией», — рассказал сотрудник «Пермских терм» корреспонденту агентства. Он также отметил, что за стоянием на гвоздях можно будет следить в режиме онлайн в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Тем, у кого нет досок, их будут выдавать. Для этого необходимо заранее сообщить организаторам о своем участии. Начало мероприятия в 10:30. За вход в термальный комплекс придется заплатить.