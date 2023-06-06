Курганский губернатор посмотрел телевизор и сделал выводы о безработице

07 июня 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков рассказал о самых востребованных вакансиях в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время просмотра телевизора в вечерний прайм-тайм увидел больше десяти рекламных объявлений о вакансиях. О своих наблюдениях глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Говорим о том, что только за последние 1,5-2 года уровень регистрируемой безработицы снизился в 3 раза. <…> Буквально вчера за вечерний прайм-тайм отфиксировал 12 рекламных объявлений на региональном ТВ о вакансиях. Предприятия самые разные. Далеко не только и не столько оборонка», — пишет губернатор в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Как указано в посте, требуются рабочие и технические специальности: заводы, строительство, ремонт и другие. Шумков отмечает, что на появление новых рабочих мест влияют индустриальные парки, стройки и государственные заказы, а также инвестиционные проекты. «Это и есть развитие реального сектора экономики, который 30 лет подряд только падал и сокращался, выдавливая из региона рабочие руки», — указано в посте губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков считает, что подрядчиков мотивирует «пинок дружеский направляющий». Такую мотивацию глава региона рассматривает помимо заработных плат и доброго слова.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время просмотра телевизора в вечерний прайм-тайм увидел больше десяти рекламных объявлений о вакансиях. О своих наблюдениях глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Говорим о том, что только за последние 1,5-2 года уровень регистрируемой безработицы снизился в 3 раза. <…> Буквально вчера за вечерний прайм-тайм отфиксировал 12 рекламных объявлений на региональном ТВ о вакансиях. Предприятия самые разные. Далеко не только и не столько оборонка», — пишет губернатор в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Как указано в посте, требуются рабочие и технические специальности: заводы, строительство, ремонт и другие. Шумков отмечает, что на появление новых рабочих мест влияют индустриальные парки, стройки и государственные заказы, а также инвестиционные проекты. «Это и есть развитие реального сектора экономики, который 30 лет подряд только падал и сокращался, выдавливая из региона рабочие руки», — указано в посте губернатора Шумкова. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков считает, что подрядчиков мотивирует «пинок дружеский направляющий». Такую мотивацию глава региона рассматривает помимо заработных плат и доброго слова.